15 декабря, четверг
НАМ ЭТО НРАВИТСЯ

Памятка: Как завести автомобиль в мороз

Константин КЛИМОВ // 15.12.2016
В Уфу пришли морозы, и многие автомобилисты столкнулись с проблемой запуска двигателей своих железных коней

С приходом в Башкирию морозов во дворах всё чаще приходится видеть автомобилистов, пытающихся завести свои автомобили. Не у всех это получается, редакция информационного агентства «Медиакорсеть» подготовила памятку с целью помочь тем, кто столкнулся с этой проблемой.

Самая распространённая проблема — это недостаточный заряд аккумулятора. Симптомы всегда одинаковые, плохо крутит стартер, или не крутит совсем.  

Решение:

  • Если аккумулятор хоть как-то реагирует на поворот ключа в замке зажигания, и пытается прокрутить стартер, можно попробовать «разбудить» его. Для этого на 15 секунд включаем ближний свет, затем выключаем все потребители электричества и пробуем завестись.
     
  • Нужно проверить клеммы, часто из-за плохого контакта, вызванного загрязнением или окислением клемм, это нарушает нормальное течение тока. Очистить достаточно просто обычной «шкуркой», если же её под рукой нет, то немного ослабляем крепление, и притираем клеммы вращательными движениями.
     
  • Если у вашего «железного коня» механическая коробка передач, можно завестись с толкача. Делается это достаточно просто, на небольшой скорости (нужно попросить кого-нибудь подтолкнуть машину или взять на буксир), выжимаем сцепление и включаем вторую передачу, пробуем завестись и одновременно отпускаем педаль сцепления.
  • «Прикуривание». Для этого нам понадобятся специальные провода. Просим соседа, у которого получилось завестись, подъехать к вашему авто спереди. Отсоединяем минусовую клемму с аккумулятора «пациента», соединяем «плюсовые» клеммы, «минус» от «донора» протягиваем к блогу цилиндров или любой металлической и не окрашенной детали «пациента». В момент запуска «автомобиль – донор» должен быть заглушен. После того как получилось завести машину, даём ей время немного прогреться 5-10 минут, потом подключаем «минусовую» клемму, и отключаем провода от «донора», желательно сделать это одновременно, при этом не замкнуть.
  • Ещё один способ – согреть аккумулятор, для этого достаточно занести его в тёплое место и дать постоять около часа.

В любом случае, если у вас получилось завестись с «слабым» аккумулятором, стоит задуматься о его замене, как правило срок службы автомобильной батареи три года, но бывают и исключения.

Ещё одна довольно распространённая проблема – неисправный стартер.

Симптомы поломки, схожи с проблемами при «слабом» аккумуляторе, но как правило при неисправности стартера появляется неприятный шум из-под капота. Чтобы выявить проблему со стартером, нужно быть уверенным, что исправен АКБ. Тут способов решения не много, ремонт или замена стартера.

Загустевшее масло.

Такая проблема чаще всего появляется у тех, кто плохо ухаживает за своей машиной. Масло густеет из-за длительности его использования и чрезмерного загрязнения. Густое масло не даёт деталям двигателя вращаться.

Исправить такую проблему, можно лишь заменой масла, при этом нужно ответственно подойти к его выбору, в зимний период лучше заливать масла с маркировкой 0W или 5W для машин с пробегом более 100 тысяч километров.

Нарушена подача топлива.

Если вы по каким-то причинам заправились некачественным топливом, то будьте готовы к тому, что в морозы могут быть проблемы с запуском. Это случается потому что недобростовестные заправщики бензин часто разбавляют обычной водой, которая в мороз замерзает и перекрывает подачу топлива. Тут поможет только промывка топливной системы и замена фильтров.

Залиты свечи

Часто даже полностью исправный автомобиль не заводится в сильные морозы с первого раза, в таком случае есть вероятность «залить свечи». Происходит это потому что все системы, включая подачу топливно-воздушной смеси работают исправно, и поступивший в цилиндры бензин загрязняет свечи зажигания, и искра не может пробиться сквозь него. Так же проблема со свечами может произойти из-за их старости. Почистить свечи достаточно просто, нужно выкрутить их и вооружится мелкой «наждачкой», при этом постарайтесь не нарушить зазор между электродами. Перед тем как ставить свечи на место, высушите их.

Общие советы:

  • В сильные морозы, не ленитесь и заносите аккумулятор домой на ночь.
  • При запуске выключайте все потребители энергии (печка, габаритные огни, освещение в салоне, магнитола.).
  • Вовремя меняйте масло и заправляйтесь на проверенных заправках.
  • На автомобилях с механической коробкой передач, при запуске выжимайте сцепление, это уменьшит нагрузку на стартер.
  • На бензиновых двигателях не нужно крутить стартер до «победного», каждая попытка не должна превышать 10-15 секунд.
  • Паркуйтесь так, чтобы в случае возникновения проблем, к капоту вашего автомобиля могла подъехать другая машина.
  • В сильные морозы, не используйте сигнализацию с автозапуском, электроника не понимает, когда нужно прекратить попытки, а когда нужно чуть дольше прокрутить стартер. 
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела НАМ ЭТО НРАВИТСЯ

15.12.2016
В Башкирии сотрудники ГИБДД спасли тонущего рыбака
Мужчина упал в воду и звал на помощь

15.12.2016
Уфимцы сняли пародию на клип Сергея Зверева
В клипе снялись модели не стандартных размеров.

15.12.2016
Пресс-секретарь Горсовета Уфы издал книгу о городских мотыльках рубежа веков
Повесть рассказывает о прошлой жизни уфимской молодежи.

15.12.2016
Уфимцев просят помочь птицам пережить зиму
В интернете опубликована информация, как организовать кормление пернатых.

15.12.2016
Как уфимцам выйти на новый уровень жизни
ЖК «Белая река» - комфортное жильё с видом на главную реку Башкирии.

14.12.2016
В Уфе покажут фильмы с фестиваля Shnit-2016
День короткометражного кино пройдет в центре современного искусства «Облака».

14.12.2016
Девушка из Башкирии сняла уже три фильма
Несколько из них завоевало множество премий на фестивалях.

14.12.2016
Поле брани «Салавата Юлаева» и «Магнитки» завалят плюшевыми медведями
Уфимский «Салават Юлаев» продолжит традицию благотворительного «Мишкопада»

12.12.2016
В Уфе появилось 13 новых Снегурочек
Фотопроект Лэйсэн Муртазиной помог девушкам окунуться в сказку.

11.12.2016
Уфимский гонщик формулы 1 Даниил Квят принял участие в популярном флэшмобе
Уроженец Уфы нарядился в костюм главного новогоднего волшебника

10.12.2016
В Башкирии переиздана самая известная книга писателя Азата Абдуллина
Драма, принесшая автору мировую известность, вышла в новом издании к его 85-летнему юбилею.

10.12.2016
В Уфе выбрали самую красивую студентку-педагога
В Башгоспедуниверситете имени М. Акмуллы прошел конкурс красоты.

09.12.2016
В преддверии Нового года в Уфе выступит партнер по сцене Владимира Спивакова
Филипп Копачевский сыграет совместно с Национальным симфоническим оркестром Башкирии.

09.12.2016
«7 диких историй о превратностях судьбы» уже в Уфе
Короткометражки переворачивают сознание и заставляют посмотреть на свою жизнь по другому.

09.12.2016
В Уфе можно сэкономить на имплантации зубов
Стоматологическая клиника «Американская Улыбка» проводит акцию «Имплант под ключ за 28 000 руб.»

09.12.2016
В Уфе покажут «нордические» короткометражки
Горожан ждет фестиваль фильмов с нетривиальными сюжетами.

08.12.2016
Житель Уфы подарил городу ель, которую растил 60 лет
Ее установили на стадионе в микрорайоне Нижегородка.


  
ФОТОФАКТ
В Уфе возле гимназии №3 прорвало трубу

© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"