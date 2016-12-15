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Памятка: Как завести автомобиль в мороз// 15.12.2016
В Уфу пришли морозы, и многие автомобилисты столкнулись с проблемой запуска двигателей своих железных коней
С приходом в Башкирию морозов во дворах всё чаще приходится видеть автомобилистов, пытающихся завести свои автомобили. Не у всех это получается, редакция информационного агентства «Медиакорсеть» подготовила памятку с целью помочь тем, кто столкнулся с этой проблемой.
Самая распространённая проблема — это недостаточный заряд аккумулятора. Симптомы всегда одинаковые, плохо крутит стартер, или не крутит совсем.
Решение:
В любом случае, если у вас получилось завестись с «слабым» аккумулятором, стоит задуматься о его замене, как правило срок службы автомобильной батареи три года, но бывают и исключения.
Ещё одна довольно распространённая проблема – неисправный стартер.
Симптомы поломки, схожи с проблемами при «слабом» аккумуляторе, но как правило при неисправности стартера появляется неприятный шум из-под капота. Чтобы выявить проблему со стартером, нужно быть уверенным, что исправен АКБ. Тут способов решения не много, ремонт или замена стартера.
Загустевшее масло.
Такая проблема чаще всего появляется у тех, кто плохо ухаживает за своей машиной. Масло густеет из-за длительности его использования и чрезмерного загрязнения. Густое масло не даёт деталям двигателя вращаться.
Исправить такую проблему, можно лишь заменой масла, при этом нужно ответственно подойти к его выбору, в зимний период лучше заливать масла с маркировкой 0W или 5W для машин с пробегом более 100 тысяч километров.
Нарушена подача топлива.
Если вы по каким-то причинам заправились некачественным топливом, то будьте готовы к тому, что в морозы могут быть проблемы с запуском. Это случается потому что недобростовестные заправщики бензин часто разбавляют обычной водой, которая в мороз замерзает и перекрывает подачу топлива. Тут поможет только промывка топливной системы и замена фильтров.
Залиты свечи
Часто даже полностью исправный автомобиль не заводится в сильные морозы с первого раза, в таком случае есть вероятность «залить свечи». Происходит это потому что все системы, включая подачу топливно-воздушной смеси работают исправно, и поступивший в цилиндры бензин загрязняет свечи зажигания, и искра не может пробиться сквозь него. Так же проблема со свечами может произойти из-за их старости. Почистить свечи достаточно просто, нужно выкрутить их и вооружится мелкой «наждачкой», при этом постарайтесь не нарушить зазор между электродами. Перед тем как ставить свечи на место, высушите их.
Общие советы:
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