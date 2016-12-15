Памятка: Как завести автомобиль в мороз

Константин КЛИМОВ

В Уфу пришли морозы, и многие автомобилисты столкнулись с проблемой запуска двигателей своих железных коней

С приходом в Башкирию морозов во дворах всё чаще приходится видеть автомобилистов, пытающихся завести свои автомобили. Не у всех это получается, редакция информационного агентства «Медиакорсеть» подготовила памятку с целью помочь тем, кто столкнулся с этой проблемой.

Самая распространённая проблема — это недостаточный заряд аккумулятора. Симптомы всегда одинаковые, плохо крутит стартер, или не крутит совсем.

Решение:

Если аккумулятор хоть как-то реагирует на поворот ключа в замке зажигания, и пытается прокрутить стартер, можно попробовать «разбудить» его. Для этого на 15 секунд включаем ближний свет, затем выключаем все потребители электричества и пробуем завестись.



Нужно проверить клеммы, часто из-за плохого контакта, вызванного загрязнением или окислением клемм, это нарушает нормальное течение тока. Очистить достаточно просто обычной «шкуркой», если же её под рукой нет, то немного ослабляем крепление, и притираем клеммы вращательными движениями.



Если у вашего «железного коня» механическая коробка передач, можно завестись с толкача. Делается это достаточно просто, на небольшой скорости (нужно попросить кого-нибудь подтолкнуть машину или взять на буксир), выжимаем сцепление и включаем вторую передачу, пробуем завестись и одновременно отпускаем педаль сцепления.

«Прикуривание». Для этого нам понадобятся специальные провода. Просим соседа, у которого получилось завестись, подъехать к вашему авто спереди. Отсоединяем минусовую клемму с аккумулятора «пациента», соединяем «плюсовые» клеммы, «минус» от «донора» протягиваем к блогу цилиндров или любой металлической и не окрашенной детали «пациента». В момент запуска «автомобиль – донор» должен быть заглушен. После того как получилось завести машину, даём ей время немного прогреться 5-10 минут, потом подключаем «минусовую» клемму, и отключаем провода от «донора», желательно сделать это одновременно, при этом не замкнуть.

Ещё один способ – согреть аккумулятор, для этого достаточно занести его в тёплое место и дать постоять около часа.

В любом случае, если у вас получилось завестись с «слабым» аккумулятором, стоит задуматься о его замене, как правило срок службы автомобильной батареи три года, но бывают и исключения.

Ещё одна довольно распространённая проблема – неисправный стартер.

Симптомы поломки, схожи с проблемами при «слабом» аккумуляторе, но как правило при неисправности стартера появляется неприятный шум из-под капота. Чтобы выявить проблему со стартером, нужно быть уверенным, что исправен АКБ. Тут способов решения не много, ремонт или замена стартера.

Загустевшее масло.

Такая проблема чаще всего появляется у тех, кто плохо ухаживает за своей машиной. Масло густеет из-за длительности его использования и чрезмерного загрязнения. Густое масло не даёт деталям двигателя вращаться.

Исправить такую проблему, можно лишь заменой масла, при этом нужно ответственно подойти к его выбору, в зимний период лучше заливать масла с маркировкой 0W или 5W для машин с пробегом более 100 тысяч километров.

Нарушена подача топлива.

Если вы по каким-то причинам заправились некачественным топливом, то будьте готовы к тому, что в морозы могут быть проблемы с запуском. Это случается потому что недобростовестные заправщики бензин часто разбавляют обычной водой, которая в мороз замерзает и перекрывает подачу топлива. Тут поможет только промывка топливной системы и замена фильтров.

Залиты свечи

Часто даже полностью исправный автомобиль не заводится в сильные морозы с первого раза, в таком случае есть вероятность «залить свечи». Происходит это потому что все системы, включая подачу топливно-воздушной смеси работают исправно, и поступивший в цилиндры бензин загрязняет свечи зажигания, и искра не может пробиться сквозь него. Так же проблема со свечами может произойти из-за их старости. Почистить свечи достаточно просто, нужно выкрутить их и вооружится мелкой «наждачкой», при этом постарайтесь не нарушить зазор между электродами. Перед тем как ставить свечи на место, высушите их.

Общие советы: