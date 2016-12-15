Пресс-секретарь Горсовета Уфы издал книгу о городских мотыльках рубежа веков

Кристина ДЕЙНЕКО

Повесть рассказывает о прошлой жизни уфимской молодежи.

Уфимский писатель (и пресс-секретарь Совета городского округа Уфы) Евгений Рахимкулов выпустил книгу «Мотылек». Первое бумажное издание вышло в 2008 году. Сейчас повесть получила новую обложку и жизнь.

- «Мотылёк» называется не потому что о бабочках. С мотыльком сравнивал главную героиню её художественный руководитель (девушка играла в студенческом театре). Отсюда и название. – рассказал ИА «Медиакорсеть» Евгений Рахимкулов.

Автор говорит, что его книга о студентах, о любви, о театре, о казино, о психушке, о губернаторах и о революциях. В повести показывается жизнь и ее срезе, какой можно было наблюдать на стыке нынешнего и минувшего веков.

- Конкретной борьбы кого-то с кем-то как таковой нет, - пояснил Евгений. - Я не ставил перед собой такую задачу. Задача была иной – показать срез уфимской жизни, в первую очередь уфимской молодёжи, на рубеже 20 – 21 веков. Тем более что мои студенческие годы пришлись примерно на то время, и эта тема была близка мне. Поэтому основной конфликт больше внутренний, чем внешний. Это социализация молодых людей в условиях современного мира (современного на начало нулевых годов, так как в повести описана Уфа примерно пятнадцатилетней давности). Книга о студентах. О том, как непросто молодёжи учиться и в то же время зарабатывать деньги, о том, как непросто складываются отношения в семьях, о том, как легко можно увлечься политическими интригами или случайно оказаться разменной монетой в руках криминалитета. Несмотря на все трудности, молодёжи удаётся не только жить, но и верить в светлое будущее, любить, заниматься творчеством – играть в театре, сочинять стихи

Для тех, кто жил в той Уфе и для тех, кто ее такой не знает, возможно, будет интересно оглянуться назад.

Ссылки, где можно скачать и прочитать «Мотылька»:

https://ridero.ru/books/motylyok

https://www.litres.ru/evgeniy-rahimkulov-8902023/motylek

https://www.amazon.com/dp/B01HF2HN8C

http://www.ozon.ru/context/detail/id/137021801