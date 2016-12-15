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Пресс-секретарь Горсовета Уфы издал книгу о городских мотыльках рубежа веков// 15.12.2016
Повесть рассказывает о прошлой жизни уфимской молодежи.
Уфимский писатель (и пресс-секретарь Совета городского округа Уфы) Евгений Рахимкулов выпустил книгу «Мотылек». Первое бумажное издание вышло в 2008 году. Сейчас повесть получила новую обложку и жизнь.
Автор говорит, что его книга о студентах, о любви, о театре, о казино, о психушке, о губернаторах и о революциях. В повести показывается жизнь и ее срезе, какой можно было наблюдать на стыке нынешнего и минувшего веков.
- Конкретной борьбы кого-то с кем-то как таковой нет, - пояснил Евгений. - Я не ставил перед собой такую задачу. Задача была иной – показать срез уфимской жизни, в первую очередь уфимской молодёжи, на рубеже 20 – 21 веков. Тем более что мои студенческие годы пришлись примерно на то время, и эта тема была близка мне. Поэтому основной конфликт больше внутренний, чем внешний. Это социализация молодых людей в условиях современного мира (современного на начало нулевых годов, так как в повести описана Уфа примерно пятнадцатилетней давности). Книга о студентах. О том, как непросто молодёжи учиться и в то же время зарабатывать деньги, о том, как непросто складываются отношения в семьях, о том, как легко можно увлечься политическими интригами или случайно оказаться разменной монетой в руках криминалитета. Несмотря на все трудности, молодёжи удаётся не только жить, но и верить в светлое будущее, любить, заниматься творчеством – играть в театре, сочинять стихи
Для тех, кто жил в той Уфе и для тех, кто ее такой не знает, возможно, будет интересно оглянуться назад.
Ссылки, где можно скачать и прочитать «Мотылька»:
https://ridero.ru/books/motylyok
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