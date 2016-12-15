Уфимцев просят помочь птицам пережить зиму

Кристина ДЕЙНЕКО

В интернете опубликована информация, как организовать кормление пернатых.

Фото: Ольга Уткина

Морозы в Башкирии крепчают и не все птицы без дополнительного пропитания могут пережить суровую зиму. Заместитель директора по экологическому просвещению Национального парка Башкирии Ольга Уткина подготовила памятку для тех, кому не безразлична судьба пернатых.

- Птиц нельзя кормить кусочками беляшей, жаренными семечками, пирогами, - отмечает специалист. - Соленое сало, орешки, чипсы, пшено, ржаной, белый свежий хлеб также под запретом.

Птиц лучше всего подкармливать несолеными семечками, подсушенными крошками белого хлеба, перловой крупой. Плотные овсяные хлопья, несоленое сало и сливочйное масло особенно полезно для пернатых в морозные дни.