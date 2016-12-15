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Уфимцев просят помочь птицам пережить зиму// 15.12.2016
В интернете опубликована информация, как организовать кормление пернатых.
Фото: Ольга Уткина
Морозы в Башкирии крепчают и не все птицы без дополнительного пропитания могут пережить суровую зиму. Заместитель директора по экологическому просвещению Национального парка Башкирии Ольга Уткина подготовила памятку для тех, кому не безразлична судьба пернатых.
Птиц лучше всего подкармливать несолеными семечками, подсушенными крошками белого хлеба, перловой крупой. Плотные овсяные хлопья, несоленое сало и сливочйное масло особенно полезно для пернатых в морозные дни.
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