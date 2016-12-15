15 декабря, четверг
НАМ ЭТО НРАВИТСЯ

Как уфимцам выйти на новый уровень жизни

Константин КЛИМОВ // 15.12.2016
ЖК «Белая река» - комфортное жильё с видом на главную реку Башкирии.

Минимальное время на дорогу, чистый воздух и все преимущества мегаполиса. Это лишь часть привилегий, которые получает житель одного из самых популярных уфимских районов – Кузнецовского затона. Сегодня это большая территория, ограниченная улицей Пугачева, рекой Уфой и натуральной лесопосадкой. Район максимально удален от промышленных предприятий и потому имеет хорошую экологию.

Развитие Кузнецовского затона – одна из приоритетных задач, которую ставят перед собой городские власти. На прошедших в октябре публичных слушаниях уфимцы одобрили проект застройки данного микрорайона. И в ближайшем будущем здесь появится вся необходимая для комфортной городской жизни инфраструктура.

Не остаются в стороне и ведущие республиканские застройщики. Так, Группа Компаний «Госстрой» строит здесь, в пяти минутах езды от центра города, жилой комплекс «Белая река» с совершенно новым уровнем комфорта: белая отделка квартир, высокотехнологичные фасады, собственная котельная, позволяющая экономить на содержании жилья, вид на реку из каждой квартиры, парковка, охрана, собственная котельная, просторные холлы с местами для колясок и спортивного инвентаря, а также благоустроенная придомовая территория с детскими площадками и ландшафтным парком.

Сегодня на площадке ЖК «Белая река» продолжается активное строительство – бетонные работы проходят уже на 23 этаже, ведется кирпичная кладка с 9 по 18 этаж, устанавливаются окна.

Купить квартиру в ЖК «Белая река» можно в рамках предновогодней акции – от
1 млн. 550 тыс. руб. Приобрести жилье можно как по специальной программе «Горожанин» Уфимского городского агентства ипотечного кредитования со ставкой от 8,5% годовых[1], так и по программам ГК «Госстрой» – ипотеке без первого взноса[2] и программе «трейд-ин»[3].

 

Подробную информацию о ЖК «Белая река» узнавайте на сайте http://dombelayareka.ru/, а также в офисе продаж по адресу: Уфа, ул. 50 лет СССР, 2 и по многоканальным телефонам: (347) 246-70-70, 246-80-80. Информация также доступна на сайте www.gosstroy.info.

 

[1] Заем предоставляется ОАО «УГАИК». Указанная ставка действует при первоначальном взносе от 50% на срок до 25 лет, при сумме займа до 3 000 000 рублей и при подтверждении дохода справкой 2-НДФЛ. Дополнительно оплачиваются услуги страхования в соответствии с условиями программы и страховой компании после оформления права собственности. Для отдельных категорий граждан. Распространяется на определенные объекты застройщиков-партнеров ОАО «УГАИК» по программе «Горожанин». Предложение не является офертой.

[2]   Заем предоставляет ООО «ГосИпотека». Процентная ставка 11,4% годовых.  Срок займа до 20 лет. Предложение не является офертой.

[3] Прием автомобиля/недвижимости в зачет приобретаемой недвижимости в строящемся объекте «Белая река». Проектная декларация на сайте дом-белаярека.рф. Застройщик ООО "Герал". Заключение договора участия в долевом строительстве жилья. Предложение не является офертой.

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела НАМ ЭТО НРАВИТСЯ

15.12.2016
Уфимцев просят помочь птицам пережить зиму
В интернете опубликована информация, как организовать кормление пернатых.

14.12.2016
В Уфе покажут фильмы с фестиваля Shnit-2016
День короткометражного кино пройдет в центре современного искусства «Облака».

14.12.2016
Девушка из Башкирии сняла уже три фильма
Несколько из них завоевало множество премий на фестивалях.

14.12.2016
Поле брани «Салавата Юлаева» и «Магнитки» завалят плюшевыми медведями
Уфимский «Салават Юлаев» продолжит традицию благотворительного «Мишкопада»

12.12.2016
В Уфе появилось 13 новых Снегурочек
Фотопроект Лэйсэн Муртазиной помог девушкам окунуться в сказку.

11.12.2016
Уфимский гонщик формулы 1 Даниил Квят принял участие в популярном флэшмобе
Уроженец Уфы нарядился в костюм главного новогоднего волшебника

10.12.2016
В Башкирии переиздана самая известная книга писателя Азата Абдуллина
Драма, принесшая автору мировую известность, вышла в новом издании к его 85-летнему юбилею.

10.12.2016
В Уфе выбрали самую красивую студентку-педагога
В Башгоспедуниверситете имени М. Акмуллы прошел конкурс красоты.

09.12.2016
В преддверии Нового года в Уфе выступит партнер по сцене Владимира Спивакова
Филипп Копачевский сыграет совместно с Национальным симфоническим оркестром Башкирии.

09.12.2016
«7 диких историй о превратностях судьбы» уже в Уфе
Короткометражки переворачивают сознание и заставляют посмотреть на свою жизнь по другому.

09.12.2016
В Уфе можно сэкономить на имплантации зубов
Стоматологическая клиника «Американская Улыбка» проводит акцию «Имплант под ключ за 28 000 руб.»

09.12.2016
В Уфе покажут «нордические» короткометражки
Горожан ждет фестиваль фильмов с нетривиальными сюжетами.

08.12.2016
Житель Уфы подарил городу ель, которую растил 60 лет
Ее установили на стадионе в микрорайоне Нижегородка.

08.12.2016
Башкирия оказалась на 12 месте среди туристических регионов
Рейтинг проводился уже во второй раз.

08.12.2016
В Уфе откроется выставка, тематически связанная с Башкирией
Работы художников о жизни в Башкирии без кураев и меда.

07.12.2016
В Советском районе Уфы открылись 3 больших катка
Кроме этого, работать будут 9 хоккейных коробок.


  
ФОТОФАКТ
В Уфе возле гимназии №3 прорвало трубу

© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"