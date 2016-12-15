Как уфимцам выйти на новый уровень жизни

Константин КЛИМОВ

ЖК «Белая река» - комфортное жильё с видом на главную реку Башкирии.

Минимальное время на дорогу, чистый воздух и все преимущества мегаполиса. Это лишь часть привилегий, которые получает житель одного из самых популярных уфимских районов – Кузнецовского затона. Сегодня это большая территория, ограниченная улицей Пугачева, рекой Уфой и натуральной лесопосадкой. Район максимально удален от промышленных предприятий и потому имеет хорошую экологию.

Развитие Кузнецовского затона – одна из приоритетных задач, которую ставят перед собой городские власти. На прошедших в октябре публичных слушаниях уфимцы одобрили проект застройки данного микрорайона. И в ближайшем будущем здесь появится вся необходимая для комфортной городской жизни инфраструктура.

Не остаются в стороне и ведущие республиканские застройщики. Так, Группа Компаний «Госстрой» строит здесь, в пяти минутах езды от центра города, жилой комплекс «Белая река» с совершенно новым уровнем комфорта: белая отделка квартир, высокотехнологичные фасады, собственная котельная, позволяющая экономить на содержании жилья, вид на реку из каждой квартиры, парковка, охрана, собственная котельная, просторные холлы с местами для колясок и спортивного инвентаря, а также благоустроенная придомовая территория с детскими площадками и ландшафтным парком.

Сегодня на площадке ЖК «Белая река» продолжается активное строительство – бетонные работы проходят уже на 23 этаже, ведется кирпичная кладка с 9 по 18 этаж, устанавливаются окна.

Купить квартиру в ЖК «Белая река» можно в рамках предновогодней акции – от

1 млн. 550 тыс. руб. Приобрести жилье можно как по специальной программе «Горожанин» Уфимского городского агентства ипотечного кредитования со ставкой от 8,5% годовых[1], так и по программам ГК «Госстрой» – ипотеке без первого взноса[2] и программе «трейд-ин»[3].

Подробную информацию о ЖК «Белая река» узнавайте на сайте http://dombelayareka.ru/, а также в офисе продаж по адресу: Уфа, ул. 50 лет СССР, 2 и по многоканальным телефонам: (347) 246-70-70, 246-80-80. Информация также доступна на сайте www.gosstroy.info.