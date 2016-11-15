«Наши дети» в Уфе попросили горожан нарисовать Фею

Ольга КОРЗИК

Фонд объявил о проведении конкурса "Феерия ДОБРА".

Некоммерческий Благотворительный Фонд «Наши дети» объявил о проведении творческого конкурса «Феерия ДОБРА». Для участия в этом добром мероприятии фонд позвал всех творческих людей города. С их помощью будут созданы произведения искусства, которые впоследствии будут использоваться в благотворительных целях. Участникам конкурса предложено нарисовать картину, иллюстрирующую жизнь доброй Феи, которая является логотипом фонда.

- За три года жизни нашей Феечки мы, сотрудники Фонда, очень полюбили ее и теперь хотим, чтобы у нее была своя личная история. И для создания этой истории мы приглашаем всех, кто любит делать добрые дела и умеет рисовать, принять участие в творческом конкурсе «ФЕериЯ ДОБРА», - пишут организаторы мероприятия.

Они отмечают, что создатели образа Феи «Студия Тимура Сабитова» «вложили в него множество подсмыслов».

- Кто-то в логотипе фонда «Наши дети» увидит фею из сказки. Это связано с тем, что спасение жизни ребенка – настоящее чудо. Кто-то увидит ангела, поскольку основная цель организации – служить детям. Кто-то увидит летящего ребенка. Нужно помнить, что, несмотря на позитивный настрой фонда, его сотрудники хорошо знают про горе: детские души иногда улетают на небеса, - рассказали в фонде.

Мероприятие пройдет при поддержке Центра современного искусства «Облака».

Принять участие в конкурсе сможет любой желающий (возраст участников не ограничен). Для этого 19 ноября нужно прийти в ЦСИ «Облака» (Бакалинская, 3) и нарисовать картину о жизни Доброй Феи, и подарить свою работу фонду. Те, кто не сможет в этот день прийти в «Облака», также могут принести уже готовую работу в офис БФ до 25 ноября (Ростовская, 18к, оф. 305).

- На конкурс принимаются работы А3 и А4 формата, выполненные в любой технике. Возраст участников конкурса не ограничен. Единственное условие – на картине должна так или иначе присутствовать Фея, и эта Фея должна быть Доброй, - отмечается в сообщении.

Победители конкурса будут объявлены 28 ноября. Лучшие работы будут использоваться в благотворительных целях: напечатаны на открытках и сувенирной продукции Фонда «Наши Дети».