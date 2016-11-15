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НАМ ЭТО НРАВИТСЯ

Вконтакте расскажет, что было ровно сто лет назад

Злата ЗУКОВИЧ // 15.11.2016
У пользователей соцсети появилась возможность узнать, что ежедневно происходило ровно сто лет назад.

Фото: project1917.ru

В сентябре в социальной сети «Вконтакте» была открыта группа «Проект1917», на страницах которой ежедневно освещаются события, происходившие в этот день сто лет назад. Пользователи активно общаются в разделе комментариев, вполне деликатно делясь своим мнением по поводу того или иного события. Новинка пришлась по душе любителям истории. 

Страницы в формате социальной сети "ведут" более 250 исторических деятелей, публикации которых основаны на мемуарах, дневниках и других документов того времени.

Например, 15 ноября 1916 года,император Николай II "сказал":

- За ночь выпала масса снега и мороз дошел до 4°. После чая вышел с Алексеем на двор, где была выстроена 4-я сотня Конвоя. Роздал ордена офицерам и Георг. кресты казакам. Потом пошел к докладу, кот. был короткий. Днем поехали к старой Ставке; сделал прогулку по глубокому снегу, а Алексей оставался в лесу около костра. 

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