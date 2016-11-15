|
15 ноября, вторник
|
НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Вконтакте расскажет, что было ровно сто лет назад// 15.11.2016
У пользователей соцсети появилась возможность узнать, что ежедневно происходило ровно сто лет назад.
Фото: project1917.ru
В сентябре в социальной сети «Вконтакте» была открыта группа «Проект1917», на страницах которой ежедневно освещаются события, происходившие в этот день сто лет назад. Пользователи активно общаются в разделе комментариев, вполне деликатно делясь своим мнением по поводу того или иного события. Новинка пришлась по душе любителям истории.
Страницы в формате социальной сети "ведут" более 250 исторических деятелей, публикации которых основаны на мемуарах, дневниках и других документов того времени.
Например, 15 ноября 1916 года,император Николай II "сказал":
- За ночь выпала масса снега и мороз дошел до 4°. После чая вышел с Алексеем на двор, где была выстроена 4-я сотня Конвоя. Роздал ордена офицерам и Георг. кресты казакам. Потом пошел к докладу, кот. был короткий. Днем поехали к старой Ставке; сделал прогулку по глубокому снегу, а Алексей оставался в лесу около костра.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
15.11.2016 // ХРОНОГРАФ
В Уфе без холодной воды остались 23 жилых дома
15.11.2016 // СПОРТ
В день рождения команды «юлаевцы» выйдут на лёд в необычной форме
15.11.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Уфе найдены пропавшие неделю назад девочки-подростки
15.11.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
На трассе Уфа-Оренбург подрядчик устранит брак за свой счет
15.11.2016 // ПУЛЬС
В Уфе увеличили сбор денег за услуги ЖКХ – отключая воду и свет
15.11.2016 // ПЕРСОНА
Жена премьера Дмитрия Медведева посетила Уфу
15.11.2016 // СЕГО ДНЯ
Ирек Ялалов предложил переодеть продавцов под Новый год
15.11.2016 // МОЛНИЯ
Министр экономразвития России Улюкаев взят под стражу из-за «Башнефти»
5-Я КОЛОНКА
Писатель, кинодраматург, член Союза писателей и кинематографистов России Зухра Буракаева рассуждает о бурзянских мальчиках с топорами.
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте