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15 октября, суббота
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НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
В Уфе определили самых красивых телом мужчин и женщин// 15.10.2016
В чемпионате "Геометрия тела" приняли участие самые рельефные мужчины и женщины страны.
Фото: Кристина Дейнеко
Красивые подтянутые тела, мускулы, пресс - все как в самых лучших голливудских фильмах. Увидеть красивого подтянутого мужчину можно не только в кинолентах с Арнольдом, но и в Уфе в Городском дворце культуры. Сегодня, 15 октября, в ГДК прошел чемпионат по бодибилдингу и фитнесу "Геометрия тела".
Красивые мужчины и женщины были не только из Башкирии, но и из Челябинска, Набережных Челнов, Перми и Москвы. География участников достаточно обширна. Девочки, что демонстрировали свой рельеф и подтянутые животики, в закулисье рассказали, что сидели на жестких диетах, попросту говоря, сушились. И сейчас мечтают о шоколаде и кофе. Кстати, некоторые из них после соревнования не набирают вес и продолжают оставаться в отличной форме. Самый главный секрет красивого тела - это правильное питание, спорт и желание.
Некоторые призеры были недовольны резутатами и решенем жюри и эти эмоции были на лице, но тем не менее призы и кубки нашли своих обладателей. Подробности в нашем фоторепортаже.
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