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Стала известна программа театральной ночи в Уфе

Наталья КУЗНЕЦОВА // 15.09.2016
Горожанам предложено четыре «театральных маршрута».

Фото: bashtime.ru

В Уфе 27 сентября состоится ежегодная культурная акция «Театральная ночь». В этом году она пройдет на 19-ти площадках, сообщает пресс-служба администрации города.

С учетом пожеланий горожан, разработано несколько театральных маршрутов:

1. "Любимый центр" – пеший маршрут, который охватывает все театральные площадки, расположенные в историческом центре города. 

2. "Детский город" – обширная программа для самых маленьких любителей театра. 

3. "Большой город" – через все места проведения акции. 

4. "Колорит" – маршрут по национальным театрам. Постановки и представления на башкирском и татарском языках. НУР – НМТ им. М. Карима – БАТД им. М. Гафури. 

- По всем маршрутам, кроме пешей экскурсии «Любимый центр», будут курсировать бесплатные автобусы, отправляясь с конечных точек не менее трех раз в час, - уточнили в пресс-службе администрации города.

С программой «Театральной ночи» можно ознакомиться здесь.

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