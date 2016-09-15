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В Башкирии теперь можно сообщить о нехватке учебников он-лайн

Злата ЗУКОВИЧ // 15.09.2016
Так власти решат проблему родителей учащихся на уровне министерства образования.

На сайте общественной палаты РФ создан специальный раздел, где можно заполнить анкету и сообщить о нехватке учебников в любом образовательном учреждении. Об отсутствии учебников желательно сообщить в течение сентября.

Председателя Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по развитию науки и образования Александр Русаков призвал подключиться региональные общественные палаты к мониторингу нехватки учебников в школах. Как сообщают в пресс-службе общественно палаты республики, в соответствии с законом библиотечный фонд должен быть укомплектован как печатными, так и электронными учебными изданиями. Также в доступе должны быть методические и периодические материалы по всем предметам.

В Башкирии о проблеме следует сообщать по адресу общественной палаты: [email protected] с пометкой «мониторинг учебников» или позвонить на «горячую линию» министерства образования республики: (347) 218-03-54 по будням с 9:00 до 18:00 (перерыв на обед с 13:00 до 14:00).

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