|
15 сентября, четверг
|
НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Памятник башкирским конникам 1812 года установили в Челябинске// 15.09.2016
Торжественное открытие памятника состоялось в день города.
На праздновании 280-летия Челябинска 10 сентября прошла торжественная церемония открытия памятника, посвященного легендарным воинам Отечественной войны 1812 года и заграничных походов русской армии 1813 -1814 гг. Согласно историческим документам, было сформирован девять башкирских, один мещерякский и четыре Оренбургских казачьих полка, которые участвовали в Отечественной войне 1812 года.
Как сообщили в пресс-службе министерства культуры Башкирии, делегацию республики на открытии памятника возглавляла первый заместиитель министра культуры РБ Валентина Латыпова. На торжестве выступили активисты военно-исторического клуба «Любизар», звучал башкирский курай и патриотические песни.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
15.09.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Сможет ли в Башкирии победить административный ресурс?
15.09.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
В Башкирии собрали средства на лечение Ренаты Муртазиной
14.09.2016 // СПОРТ
«Салават Юлаев» эффектно завершил проигрышную серию
14.09.2016 // ПЕРСОНА
Эмилия Слабунова в Уфе: «Ручка может стать волшебным политическим оружием»
14.09.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
КПРФ проведет параллельный подсчет голосов в Башкирии
14.09.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Уфимские школьники встретились с летчиком-космонавтом Сергеем Ревиным
14.09.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
Похороны в Уфе: всё, что надо знать
5-Я КОЛОНКА
Вопрос дня
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте