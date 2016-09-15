Памятник башкирским конникам 1812 года установили в Челябинске

Злата ЗУКОВИЧ

Торжественное открытие памятника состоялось в день города.

На праздновании 280-летия Челябинска 10 сентября прошла торжественная церемония открытия памятника, посвященного легендарным воинам Отечественной войны 1812 года и заграничных походов русской армии 1813 -1814 гг. Согласно историческим документам, было сформирован девять башкирских, один мещерякский и четыре Оренбургских казачьих полка, которые участвовали в Отечественной войне 1812 года.

Как сообщили в пресс-службе министерства культуры Башкирии, делегацию республики на открытии памятника возглавляла первый заместиитель министра культуры РБ Валентина Латыпова. На торжестве выступили активисты военно-исторического клуба «Любизар», звучал башкирский курай и патриотические песни.