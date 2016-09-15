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В Башкирии собрали средства на лечение Ренаты Муртазиной

Ольга КОРЗИК // 15.09.2016
В конце сентября девочка отправится на лечение в Москву.

Благотворительный фонд «Наши дети» сообщил о завершении сбора средств для лечения Ренаты Муртазиной, операция которой должна состояться в конце сентября в Москве. Вчера, 14 сентября, недостающую часть суммы в фонд перечислила компания «ЮграСервисИнвест» в лице Сергея и Алины Сухановых. Всего на лечение девочки необходимо было около 1,5 млн руб. Теперь в ближайшее время она отправится на лечение в Москву. 

- Огромное спасибо всей нашей многочисленной армии друзей - средства на лечение Ренаты мы собирали долго, но верили, что все будет хорошо. Подтягивали знакомых и не очень людей, запускали акции. В частности, "Сухую пятницу" - за нее отдельно благодарим всех рок-ребят и девчат, которые успели снять видео и лично помочь Ренате! А также говорим спасибо ребятишкам, их учителям и родителям, принявшим участие в другой акции, "Дети вместо цветов", которую мы затевали в пользу Ренаты. У нас с вами все получилось! И еще раз горячо благодарим супругов Сухановых за огромный вклад в доброе дело - и от сотрудников НБФ «Наши Дети», и от семьи Муртазиных, - поделились  сотрудники фонда «Наши дети».

Напомним, что у девушки тяжелое заболевание — нейромышечный сколиоз 4-ой степени. Всю жизнь она прикована к инвалидному креслу, а с годами стало проявляться искривление позвоночника. В настоящее время спина искривилась настолько, что внутренние органы оказались передавлены. Помочь Ренате согласился доктор Андрей Бакланов. Однако, на операцию требовалась значительная сумма, которой у семьи не было, поэтому они обратились в благотворительный фонд.

Средства на операцию Ренаты собирали с весны этого года. Изначально планировалось, что операция будет проведена в центре доктора Бакланова в Салавате. Однако девочке не подошел наркоз, и было принято решение о переносе операции в Москву.

 

 

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