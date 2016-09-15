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В Уфе звезды местной эстрады выступят в поддержку особенных детей// 15.09.2016
Все вырученные средства пойдут на сладкие новогодние подарки.
3 октября в уфимском Дворце Молодежи (ул. 50-летия Октября, 21) состоится благотворительный концерт «Йолдозлар ярдэме белэн» в поддержку детей с ограниченной возможностью здоровья, который устраивает благотворительный фонд «Наше будущее».
На сцене выступят известные артисты башкирской и татарской эстрады, будут разыгрываться подарки, аниматоры будут развлекать всех собравшихся. Концерт начнется в 19:00.
Все собранные средства от продажи билетов пойдут на новогодние подарки для детей с ограниченными возможностями здоровья. Две тысячи особенных детей получат сладкие подарки от Деда Мороза на «Доброй елке ВДНХ», которая пройдет 23 декабря 2016 года.
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