В Уфе звезды местной эстрады выступят в поддержку особенных детей

Злата ЗУКОВИЧ

Все вырученные средства пойдут на сладкие новогодние подарки.

3 октября в уфимском Дворце Молодежи (ул. 50-летия Октября, 21) состоится благотворительный концерт «Йолдозлар ярдэме белэн» в поддержку детей с ограниченной возможностью здоровья, который устраивает благотворительный фонд «Наше будущее».

На сцене выступят известные артисты башкирской и татарской эстрады, будут разыгрываться подарки, аниматоры будут развлекать всех собравшихся. Концерт начнется в 19:00.

Все собранные средства от продажи билетов пойдут на новогодние подарки для детей с ограниченными возможностями здоровья. Две тысячи особенных детей получат сладкие подарки от Деда Мороза на «Доброй елке ВДНХ», которая пройдет 23 декабря 2016 года.