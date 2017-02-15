В Уфе предлагают назвать новую улицу в честь легендарного тренера «Салавата Юлаева»

Константин КЛИМОВ

Новая улица свяжет Новомостовую и проспект Салавата Юлаева.

Фото: championat.com

Сообщество болельщиков уфимского «Салавата Юлаева» предлагает назвать новую улицу в Кировском районе столицы Башкирии именем прославленного тренера Сергея Михалёва. Сообщение о возможности предложить своё название для новой улицы, которая свяжет Новомостовую с проспектом Салавата Юлаева, появилось в официальной группе администрации Кировского района Уфы. Свои предложения администраторы группы попросили писать в комментариях к посту. Свой голос за инициативу увековечить память Сергея Михалёва отдали более сотни уфимцев. Редакция информационного агентства «Медиакорсеть» присоединяется к инициативе болельщиков и призывает уфимцев отдать свой голос за новое название улицы, проголосовать можно в сообществе.

Сергей Михайлович Михалёв, родился в Челябинской области в 1947 году. Во время игровой карьеры выступал за несколько клубов, в том числе и за «Салават Юлаев». В 1979 году по окончании карьеры хоккеиста стал тренером уфимцев, а в 1987 году главным тренером, и проработал до 1990 года. В 2005 году вновь возглавил тренерский штаб юлаевцев, и в сезоне 2007-2008 привёл команду к победе в Суперлиге отечественного хоккея.

Сергей Михалёв погиб в автокатастрофе 21 апреля 2015 года, недалеко от города Сим в Челябинской области.