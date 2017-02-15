15 февраля, среда
НАМ ЭТО НРАВИТСЯ

В Уфе пройдет Масленица

Кристина ДЕЙНЕКО // 15.02.2017
Праздник весны состоится 21 февраля

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

В СОК «Биатлон» пройдет студенческая Масленица. 21 февраля в 14 часов приглашают всех желающих. Мероприятие посвящено 65-летию Орджоникидзевского района.

Студенты посетят несколько интересных площадок: «Молодецкие потехи», «Уфимский разгуляй», «Снежный тир», «Заигрыш» и «Широкий пир».

Завершится праздник фаер-шоу и сжиганием чучела.  

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