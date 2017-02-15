В Уфе пройдет Масленица

14.02.2017

Дети из Уфы рассказали, что такое любовь ИА «Медиакорсеть» провело свой собственный опрос среди мальчишек и девчонок до 10 лет.

14.02.2017

Российские мужчины любят красивых женщин Опрос ВЦИОМ показал, что хозяйственность для них на последнем месте.

10.02.2017

ВКонтакте запускается направление «Благотворительность» На одной площадке будут объединены представители некоммерческого сектора

08.02.2017

Подведены итоги конкурса переводчиков, посвященного 100-летию Мустая Карима По итогам II тура творческого конкурса переводчиков художественной литературы определены 11 победителей.