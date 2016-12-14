В Уфе покажут фильмы с фестиваля Shnit-2016

21 декабря День короткометражного кино. В ЦСИ «Облака» его отметят показом программы фестиваля Shnit International Shortfilmfestival - 2016. Просмотр картин займет всего час, за это время зрители смогут пережить гамму эмоций, погрузиться в захватывающие истории, стать свидетелем невероятных событий, говорят организаторы.

Всего в программе пять короткометражек: «В добрый пусть», Швейцария, реж. Марк Вилкинс, в картине рассказывается о том, что во время своего путешествия на яхте по Средиземному морю семейная пара из Швейцарии встречает на своем пути тонущую лодку с беженцами;

«Очень одинокий петух», Россия, реж. Леонид Шмельков, Тяжелый день для одинокого петуха. Возможно, завтра будет лучше, как знать? В любом случае, хуже уже не может быть. Или может?;

«Оператор», Великобритания, реж. Кэролин Бартлед, девушка просыпается от пожара в доме. Оказавшись с сыном в ловушке, она набирает 999. Жизнь Джеммы в руках ответившего оператора;

Зловещая долина», Аргентина, Реж. Федерико Эллер, в дебрях будущего любители виртуальной реальности удовлетворяют свои агрессивные желания в онлайн игре. В какой-то момент один из игроков со стажем обнаруживает, что грань между игрой и реальности начинает стираться;

«Ванная», Германия, Австрия, реж. Тим Элрих, Германия, Австрия, 3 брата: Георг, Александр и Никлас — в подарок для мамы хотят воссоздать свою детскую фотографию в ванной. Но старшему эта идея кажется невероятно глупой;

Фильмы расчитана на зрителей старше 16 лет.