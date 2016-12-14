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Девушка из Башкирии сняла уже три фильма

Кристина ДЕЙНЕКО // 14.12.2016
Несколько из них завоевало множество премий на фестивалях.

Фото: Кирстен Гайнетдинова

Кирстен Гайнетдинова начинающий режиссер, девушка сняла уже три короткометражки, несколько из них завоевали множество премий на кинофестивалях, а последняя еще не предстала на суд жюри.

Кирстен родилась в посёлке Инзер. С детства увлекалась литературой, любила читать.Но изначально выбрала путь медика.

- Помню папа часто нам привозил детские детективы и другие книги, когда ездил в город. Позже, на последнем курсе медицинского колледжа, я открыла для себя новое увлечение - это фото, любила фотографировать природу и людей, чуть погодя мы с сестрой начали ходить на курсы актерского мастерства при уфимской кинокомпании, - рассказала «Медиакорсети» Кирстен Гайнетдинова.

Девушка окончила медицинский колледж и поступила в институт искусств на кинооператорский факультет. Именно тогда у нее и проснулась любовь к кино.

- На первом курсе я сняла курсовую работу, короткометражный художественный фильм «Пьеса без чёрных клавиш», фильм был показан в Украине, Сербии, в Москве, в Санкт-Петербурге на международном кинофестивале «Ггалактика 135 мм». За лучшую актерскую работу второго плана. На кинофестивале «Кинозрение» (Уфа) я получила приз победителя в номинации «За верность», - делится воспоминаниями Кирстен. – А в Ярославле на международном кинофестивале «Свет миру» мне присвоили диплом 3 категории в номинации «Игровое кино».

Каждая картина режиссера проходит сквозь призму философии. Короткометражки  «Пьеса без чёрных клавиш»,  «Король тыковок» и  «Живи, солдат, живи» наполнены глубоким смыслом. Кроме того отличная операторска, режиссерская работа и изумительная музыка. У девушки есть мечта - снять этническое башкирское кино.

- Очень много этнических национальных фильмов снимает Казахстан, Иран, Армения у Башкирии есть все шансы выйти на высокий уровень в кинематографе, не хватает поддержки от государства, - считает Кирстен.

Мы решили представить нашим читателям три картины Кирстен Гайнетдиновой. Приятного просмотра.

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