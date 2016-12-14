|
14 декабря, среда
|
НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Девушка из Башкирии сняла уже три фильма// 14.12.2016
Несколько из них завоевало множество премий на фестивалях.
Фото: Кирстен Гайнетдинова
Кирстен Гайнетдинова начинающий режиссер, девушка сняла уже три короткометражки, несколько из них завоевали множество премий на кинофестивалях, а последняя еще не предстала на суд жюри.
Кирстен родилась в посёлке Инзер. С детства увлекалась литературой, любила читать.Но изначально выбрала путь медика.
Девушка окончила медицинский колледж и поступила в институт искусств на кинооператорский факультет. Именно тогда у нее и проснулась любовь к кино.
Каждая картина режиссера проходит сквозь призму философии. Короткометражки «Пьеса без чёрных клавиш», «Король тыковок» и «Живи, солдат, живи» наполнены глубоким смыслом. Кроме того отличная операторска, режиссерская работа и изумительная музыка. У девушки есть мечта - снять этническое башкирское кино.
- Очень много этнических национальных фильмов снимает Казахстан, Иран, Армения у Башкирии есть все шансы выйти на высокий уровень в кинематографе, не хватает поддержки от государства, - считает Кирстен.
Мы решили представить нашим читателям три картины Кирстен Гайнетдиновой. Приятного просмотра.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
14.12.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Девушка из Башкирии сняла уже три фильма
14.12.2016 // СЕГО ДНЯ
В Башкирии изменят порядок перемещения машин на спецстоянки
14.12.2016 // ФОТОФАКТ
В Уфе возле гимназии №3 прорвало трубу
14.12.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
Ирек Ялалов: Уфу покроют «сети» малых и больших точек притяжения
14.12.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Опубликована видеозапись начала пожара в памятнике архитектуры в башкирском Белорецке
14.12.2016 // ФОТОФАКТ
В Уфе ведется строительство ледовых городков
14.12.2016 // ПЕРСОНА
Константин Толкачев: Нужно менять закон, чтобы запретить продажу «фанфуриков»
13.12.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Что стоит за бунтом депутатов Кугарчинского района Башкирии
5-Я КОЛОНКА
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте