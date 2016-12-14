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14 декабря, среда
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Поле брани «Салавата Юлаева» и «Магнитки» завалят плюшевыми медведями// 14.12.2016
Уфимский «Салават Юлаев» продолжит традицию благотворительного «Мишкопада»
29 декабря состоится матч между принципиальными хоккейными соперниками, уфимским «Салаватом Юлаевым» и магнитогорским «Металлургом». Противостояние двух клубов из соседних регионов всегда получается зрелищным и собирает полные стадионы. Но в этот раз, это не единственный повод посетить «Уфа-Арену», после финальной сирены ожидается «мишкопад». Это ежегодная благотворительная акция. По сценарию, после финальной сирены болельщики выбрасывают на лёд мягкие игрушки, затем всех собранных медведей, хоккеисты развозят в детские дома республики. В этом году зрелищная благотворительная акция не ограничится сбором мягких игрушек. Средства, собранные от продажи плюшевых медведей на «Уфе-Арене» будут направлены на покупку слуховых аппаратов 8-летнему Вадиму Травину, который из-за болезни не может посещать школу.
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