Поле брани «Салавата Юлаева» и «Магнитки» завалят плюшевыми медведями

Константин КЛИМОВ

Уфимский «Салават Юлаев» продолжит традицию благотворительного «Мишкопада»

29 декабря состоится матч между принципиальными хоккейными соперниками, уфимским «Салаватом Юлаевым» и магнитогорским «Металлургом». Противостояние двух клубов из соседних регионов всегда получается зрелищным и собирает полные стадионы. Но в этот раз, это не единственный повод посетить «Уфа-Арену», после финальной сирены ожидается «мишкопад». Это ежегодная благотворительная акция. По сценарию, после финальной сирены болельщики выбрасывают на лёд мягкие игрушки, затем всех собранных медведей, хоккеисты развозят в детские дома республики. В этом году зрелищная благотворительная акция не ограничится сбором мягких игрушек. Средства, собранные от продажи плюшевых медведей на «Уфе-Арене» будут направлены на покупку слуховых аппаратов 8-летнему Вадиму Травину, который из-за болезни не может посещать школу.