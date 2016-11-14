В Уфе в начале декабря пройдет выставка-ярмарка «Рождественская»

Мероприятие пройдет с 1 по 6 декабря.

В Уфе с 1 по 6 декабря пройдет ежегодная православная выставка-ярмарка «Рождественская», - сообщает администрация города. Здесь будут представлены духовная литература, церковная утварь, русские коны, ювелирные изделия. Пройдут духовные беседы и выступления исполнителей духовной музыки. Участниками станут представители храмов и монастырей России, а также Греции, Грузии, Осетии, Израиля и других стран.

Мероприятие пройдет в выставочном комплексе «ВДНХ Экспо». Время работы с 10.00 до 20.00. Организатор мероприятия - Уфимская епархия Русской православной церкви.