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НАМ ЭТО НРАВИТСЯ

В Уфе в начале декабря пройдет выставка-ярмарка «Рождественская»

// 14.11.2016
Мероприятие пройдет с 1 по 6 декабря.

В Уфе с 1 по 6 декабря пройдет ежегодная православная выставка-ярмарка «Рождественская», -  сообщает администрация города. Здесь будут представлены духовная литература, церковная утварь, русские коны, ювелирные изделия. Пройдут духовные беседы и выступления исполнителей духовной музыки. Участниками станут представители храмов и монастырей России, а также Греции, Грузии, Осетии, Израиля и других стран.

Мероприятие пройдет в выставочном комплексе «ВДНХ Экспо». Время работы с 10.00 до 20.00. Организатор мероприятия - Уфимская епархия Русской православной церкви.

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