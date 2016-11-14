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14 ноября, понедельник
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НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
В Уфе представят архитектурные проекты к 100-летию Башкортостана// 14.11.2016
Выставка продлится в ЦСИ «Облака» до 16 декабря.
16 ноября в 10:00 в центре современного искусства «Облака» стартует выставка работ кафедры студентов УГНТУ, на которой будут представлены 18 архитектурных проектов, посвященных 100-летию образования республики Башкортостан. Среди объектов: монументы, различные арт-объекты, павильоны и ландшафтные концепции.
Выставка носит название «Фрактальные связи. Памятные объекты к 100-летию образования Республики Башкортостан». Один из руководителей проекта и идеолог «КБ-11» Юлия Расулева пояснила Медиакорсети:
- Фрактальные связи строятся по законам самоподобия. Ветвящееся дерево, рисунок береговой линии - классические примеры фракталов в природе. В архитектуру с фрактальными алгоритмами приходит связь времен, космический миропорядок.
Посетить выставку можно будет до 16 декабря.
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