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Летчику-испытателю из Башкирии просят присвоить звание Героя России// 14.11.2016
Региональное отделение Федерации космонавтики начало сбор подписей в интернете.
В интернете начался сбор подписей за присвоение звания «Герой России» летчику-испытателю из Башкирии Уралу Султанову. Инициатор онлайн-петиции – региональное отделение Федерации космонавтики. После того, как нужное количество подписей будет набрано, ее направят Президенту России Владимиру Путину и главе региона Рустэму Хамитову.
Урал Султанов – уроженец Альшеевского района республики. Он работал летчиком-испытателем, проводил исследования двигателей самолетов МиГ-21 и МиГ-23 на критических режимах и высотах. Также разрабатывал тактику боевого маневрирования и элементов воздушного боя, прочностные испытания самолетов Су-24, Су-25, Су-27,МиГ-29,МиГ-31. В составе экипажа установил 10 мировых авиационных рекордов: два мировых рекорда на истребителе МиГ-25ПУ по максимальной высоте горизонтального полета без груза и с грузом, а также 8 мировых рекордов по скорости набора высоты. В отряде космонавтов-испытателей проходил подготовку по программе создания многоразовой транспортной космической системы “Энергия-Буран”.
- В 1992 году уже была попытка присвоить ему звание Героя России, но из-за нестабильной политической обстановки в стране заслуженного звания Султанов так и не получил, - говорится в петиции. - Безусловно, и без официальных наград Урал Назибович уже является нашим героем, но будет справедливо удостоить его признанием и со стороны нашего государства.
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