14 ноября, понедельник
НАМ ЭТО НРАВИТСЯ

В Уфе стали доступны квартиры с видом на Белую

// 14.11.2016
Цены на них начинаются от 1 млн 550 тыс рублей.

Думали ли вы, что квартира в одном из самых экологичных районов Уфы с живописным видом на реку и роскошной природой может обойтись вам всего в 1 млн. 550 тыс. рублей? Такое жилье сегодня можно приобрести в жилом комплексе комфорт-класса «Белая река», который Группа Компаний «Госстрой» достраивает в Кузнецовском затоне, всего в десяти минутах езды от центра города.

Белая отделка квартир, высокотехнологичные фасады, собственная котельная, позволяющая экономить на содержании квартиры, скоростные бесшумные лифты, парковка, охрана, а также благоустроенная придомовая территория и вид на реку из каждой квартиры – вот несомненные преимущества жилья класса «комфорт».

Сегодня на площадке ЖК «Белая река» продолжается активное строительство. На этой неделе строители приступили к кирпичной кладке наружных стен 14 этажа. На данный момент уже выполнена половина работ. Параллельно ведутся работы по установке окон в секциях «А» и «Б», сдача которых запланирована на первую половину 2017 г.

Купить квартиру в жилом комплексе «Белая река» можно на выгодных условиях. Действуют ипотека без первого взноса и программа «трейд-ин», позволяющая обменять имеющиеся жилье или автомобиль на новую комфортную квартиру.

 

Подробную информацию о ЖК «Белая река» узнавайте на сайте http://dombelayareka.ru/, а также в офисе продаж по адресу: Уфа, ул. 50 лет СССР, 2 и по многоканальным телефонам: (347) 246-70-70, 246-80-80.

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела НАМ ЭТО НРАВИТСЯ

14.11.2016
Летчику-испытателю из Башкирии просят присвоить звание Героя России
Региональное отделение Федерации космонавтики начало сбор подписей в интернете.

11.11.2016
Фантастический триллер "Прибытие" вышел в прокат
Инопланетяне в киноленте показаны в новом свете.

11.11.2016
В Уфе «Мастер и Маргариту» покажут в театре-лабиринте
Зал «Колизео» «Огней Уфы» станет локацией для бала Сатаны.

11.11.2016
Уфимцы будут бороться за «Лучшую идею телепроекта России»
В финал «Тэфи-Региона» прошло два проекта, созданных уфимцами.

11.11.2016
«Хороший мальчик» вышел на широкий экран
Новый фильм вышел в российский прокат с 10 ноября.

10.11.2016
Уфа будет претендовать на статус исторического поселения
С таким предложением выступили члены ОНФ в Башкирии.

09.11.2016
Про школьников из Башкирии, ходивших в школу с топором, сочинили песню
Ведущие федерального радио посвятили свою композицию детям из Бурзянского района.

09.11.2016
Кузнецовский затон в Уфе активно застраивается
Новый микрорайон порадует горожан комфортом.

08.11.2016
В Уфе две недели можно будет смотреть кино бесплатно
Сеть кинокомплексов «Планета Кино» объявила о старте акции.

08.11.2016
В 2017 году в Уфе мосты на проспекте Салавата Юлаева хотят превратить в арт-объекты
Уфимцы хотят провести в городе Фестиваль уличного искусства «Путепровод».

08.11.2016
ГТРК «Башкортостан» обновила свои телестудии
Программа «Доброе утро, республика» выходит в эфир в обновленном формате.

07.11.2016
В Уфе могут провести Первую лигу КВН
Организаторы ищут спонсоров для проведения этого мероприятия.

07.11.2016
В Стерлитамаке наградили пятиклассника, спасшего младенца
11-летний Ярослав Адоньев весной этого года спас годовалую девочку, выпавшую из окна.

07.11.2016
Уфимцы смогут бесплатно подтянуть свой английский с носителями языка
Поучаствовать в проекте смогут все желающие.

07.11.2016
ЖК «Четыре сезона» стал победителем международного архитектурного фестиваля
Жилой комплекс удостоился Серебряного знака в номинации «Многоквартирные жилые здания».

07.11.2016
В Уфе в третий раз пройдет благотворительная акция «Операция улыбка»
Местные врачи прооперируют детей с расщелинами губы и неба.

5-Я КОЛОНКА

Писатель, кинодраматург, член Союза писателей и кинематографистов России Зухра Буракаева рассуждает о бурзянских мальчиках с топорами.

ФОТОФАКТ
В центре Уфы готовятся к Новому году

© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"