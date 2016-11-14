В Уфе стали доступны квартиры с видом на Белую

Цены на них начинаются от 1 млн 550 тыс рублей.

Думали ли вы, что квартира в одном из самых экологичных районов Уфы с живописным видом на реку и роскошной природой может обойтись вам всего в 1 млн. 550 тыс. рублей? Такое жилье сегодня можно приобрести в жилом комплексе комфорт-класса «Белая река», который Группа Компаний «Госстрой» достраивает в Кузнецовском затоне, всего в десяти минутах езды от центра города.

Белая отделка квартир, высокотехнологичные фасады, собственная котельная, позволяющая экономить на содержании квартиры, скоростные бесшумные лифты, парковка, охрана, а также благоустроенная придомовая территория и вид на реку из каждой квартиры – вот несомненные преимущества жилья класса «комфорт».

Сегодня на площадке ЖК «Белая река» продолжается активное строительство. На этой неделе строители приступили к кирпичной кладке наружных стен 14 этажа. На данный момент уже выполнена половина работ. Параллельно ведутся работы по установке окон в секциях «А» и «Б», сдача которых запланирована на первую половину 2017 г.

Купить квартиру в жилом комплексе «Белая река» можно на выгодных условиях. Действуют ипотека без первого взноса и программа «трейд-ин», позволяющая обменять имеющиеся жилье или автомобиль на новую комфортную квартиру.

Подробную информацию о ЖК «Белая река» узнавайте на сайте http://dombelayareka.ru/, а также в офисе продаж по адресу: Уфа, ул. 50 лет СССР, 2 и по многоканальным телефонам: (347) 246-70-70, 246-80-80.