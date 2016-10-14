В Уфе блокбастер «Доктор Стрэндж» совместили с хоккеем

Кинокомплекс Искра IMAX объявил акцию с началом продаж на билеты.

Фото: kinoufa.ru

Кинокомплекс Искра IMAX открыл продажу билетов в формате IMAX 3D на фильм «Доктор Стрэндж». Его премьера состоится раньше, а именно 28 октября. В качестве дополнительного бонуса каждому купившему билет на сеанс кинокомплекс дарит билет на матч хоккейного клуба «Салават Юлаев», сообщили в кинокомплексе.

Фильм о герое, который способен изменять пространство-время, и является главным магом вселенной Марвел, ждали давно. Самые разные слухи о грядущем блокбастере в прессе фигурировали более пяти лет. Обсуждалось все: от того, кто же сыграет Стэфана Стрэнджа, до бюджета фильма. Выбор Бенедикта Камбербетча, кажется, устроил всех: и фанатов, и критиков.

Картина изначально снималась для премиум-форматов, ключевым из которых является IMAX 3D. Создатели особенно акцентировали свое внимание на нем. Ведь никакой другой формат не сможет передать всех масштабов множества измерений и уникальной архитектуры фильма.



- Доктора Стрэнджа нужно смотреть преимущественно только в IMAX 3D, целый час фильма снят специально для IMAX! – считает Бенедикт Камбербэтч, сыгравший главного героя в фильме.



Подробнее об акции можно прочитать здесь.