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В Уфе блокбастер «Доктор Стрэндж» совместили с хоккеем// 14.10.2016
Кинокомплекс Искра IMAX объявил акцию с началом продаж на билеты.
Фото: kinoufa.ru
Кинокомплекс Искра IMAX открыл продажу билетов в формате IMAX 3D на фильм «Доктор Стрэндж». Его премьера состоится раньше, а именно 28 октября. В качестве дополнительного бонуса каждому купившему билет на сеанс кинокомплекс дарит билет на матч хоккейного клуба «Салават Юлаев», сообщили в кинокомплексе.
Фильм о герое, который способен изменять пространство-время, и является главным магом вселенной Марвел, ждали давно. Самые разные слухи о грядущем блокбастере в прессе фигурировали более пяти лет. Обсуждалось все: от того, кто же сыграет Стэфана Стрэнджа, до бюджета фильма. Выбор Бенедикта Камбербетча, кажется, устроил всех: и фанатов, и критиков.
Картина изначально снималась для премиум-форматов, ключевым из которых является IMAX 3D. Создатели особенно акцентировали свое внимание на нем. Ведь никакой другой формат не сможет передать всех масштабов множества измерений и уникальной архитектуры фильма.
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