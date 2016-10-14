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14 октября, пятница
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В Уфе открылась выставка «Шедевры Гюстава Доре»// 14.10.2016
Французский художник иллюстрировал Библию, «Дон Кихота» и другие великие книги.
Фото: Разиф Абдуллин
Вчера, 13 октября, в Уфе в Центре современного искусства «Облака» открылась выставка «Шедевры Гюстава Доре». В ней представлено свыше 120 работ выдающегося французского художника и графика XIX века.
Именно в этот период искусство иллюстрирования книг вышло на новый уровень, и в Европе появилась целая когорта выдающихся художников, снискавших себе имя именно в этой области. Однако только одному из них - Гюставу Доре - предстояло занять вершину на этом олимпе славы. Доре создал десятки тысяч работ, каждая из которых входит в золотой фонд всемирного художественного наследия. И даже сегодня, в XXI веке, масштаб его гения так и не вписывается ни в одни рамки.
На выставке в Центре современного искусства «Облака» представлены иллюстрации к произведениям, принесшим Доре всемирную славу: «Потерянный рай» Мильтона, «Божественная комедия» Данте, «Атала» Шатобриана, «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» Сервантеса, «Приключения Барона Мюнхгаузена» Р.Э. Распе, Басни Лафонтена, «Легенда об оборотне» Л'Эпина, «Волшебные сказки» Перро, а также иллюстрации к Библии, выполненные в технике литографии в конце XIX века.
Выставка продлится по 18 декабря.
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