В Уфе открылась выставка «Шедевры Гюстава Доре»

Разиф АБДУЛЛИН

Французский художник иллюстрировал Библию, «Дон Кихота» и другие великие книги.

Фото: Разиф Абдуллин

Вчера, 13 октября, в Уфе в Центре современного искусства «Облака» открылась выставка «Шедевры Гюстава Доре». В ней представлено свыше 120 работ выдающегося французского художника и графика XIX века.

Именно в этот период искусство иллюстрирования книг вышло на новый уровень, и в Европе появилась целая когорта выдающихся художников, снискавших себе имя именно в этой области. Однако только одному из них - Гюставу Доре - предстояло занять вершину на этом олимпе славы. Доре создал десятки тысяч работ, каждая из которых входит в золотой фонд всемирного художественного наследия. И даже сегодня, в XXI веке, масштаб его гения так и не вписывается ни в одни рамки.

На выставке в Центре современного искусства «Облака» представлены иллюстрации к произведениям, принесшим Доре всемирную славу: «Потерянный рай» Мильтона, «Божественная комедия» Данте, «Атала» Шатобриана, «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» Сервантеса, «Приключения Барона Мюнхгаузена» Р.Э. Распе, Басни Лафонтена, «Легенда об оборотне» Л'Эпина, «Волшебные сказки» Перро, а также иллюстрации к Библии, выполненные в технике литографии в конце XIX века.

Выставка продлится по 18 декабря.