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Уфимские школьники встретились с летчиком-космонавтом Сергеем Ревиным// 14.09.2016
Ребята смогли сделать селфи со своим кумиром и получить его автограф.
10 сентября в кинокомплексе "Искра IMAX" уфимские школьники встретились с летчиком-космонавтом, героем России Сергеем Николаевичем Ревиным.
Эта встреча прошла в рамках запуска проекта «Библиотеки документального кино», организаторами которого являются кинокомплекс «Искра IMAX», олимпиада для школьников «Кубок Гагарина» и техно-школа «Гагарин центр».
На встрече Сергей Николаевич рассказал ребятам о всех тонкостях профессии космонавта, а также раскрыл секреты того, что нужно сделать, чтобы им стать.
В завершении вечера ребята смогли сделать селфи со своим кумиром, получить его автограф, а также посмотреть потрясающий фильм, снятый с борта МКС "Прекрасная планета", в единственном в республике зале IMAX.
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