Уфимские школьники встретились с летчиком-космонавтом Сергеем Ревиным

Ребята смогли сделать селфи со своим кумиром и получить его автограф.

10 сентября в кинокомплексе "Искра IMAX" уфимские школьники встретились с летчиком-космонавтом, героем России Сергеем Николаевичем Ревиным.

Эта встреча прошла в рамках запуска проекта «Библиотеки документального кино», организаторами которого являются кинокомплекс «Искра IMAX», олимпиада для школьников «Кубок Гагарина» и техно-школа «Гагарин центр».

На встрече Сергей Николаевич рассказал ребятам о всех тонкостях профессии космонавта, а также раскрыл секреты того, что нужно сделать, чтобы им стать.