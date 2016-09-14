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Уфимские школьники встретились с летчиком-космонавтом Сергеем Ревиным

// 14.09.2016
Ребята смогли сделать селфи со своим кумиром и получить его автограф.

10 сентября в кинокомплексе "Искра IMAX" уфимские школьники встретились с летчиком-космонавтом, героем России Сергеем Николаевичем Ревиным. 
Эта встреча прошла в рамках запуска проекта «Библиотеки документального кино», организаторами которого являются кинокомплекс «Искра IMAX», олимпиада для школьников «Кубок Гагарина» и техно-школа «Гагарин центр». 
На встрече Сергей Николаевич рассказал ребятам о всех тонкостях профессии космонавта, а также раскрыл секреты того, что нужно сделать, чтобы им стать. 
В завершении вечера ребята смогли сделать селфи со своим кумиром, получить его автограф, а также посмотреть потрясающий фильм,  снятый с борта МКС "Прекрасная планета",  в единственном в республике зале IMAX.
 
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