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Оперный певец Ильдар Абдразаков в третий раз стал отцом// 14.09.2016
Радостной новостью певец поделился сегодня ночью.
Фото: www.instagram.com/ildarabdrazakov/
У известного оперного певца, народного артиста республики Башкортостан Ильдара Абдразакова родился третий ребенок. Дочку подарила ему супруга Марика Гвилава. Об этом Ильдар сообщил в своем инстаграме. Фотография детских ножек собрала больше полутысячи лайков. Подписчики тепло поздравляют оперного певца с прибавлением: «Пусть эти ножки уверенно идут по жизни!»
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