Оперный певец Ильдар Абдразаков в третий раз стал отцом

Злата ЗУКОВИЧ

Радостной новостью певец поделился сегодня ночью.

Фото: www.instagram.com/ildarabdrazakov/

У известного оперного певца, народного артиста республики Башкортостан Ильдара Абдразакова родился третий ребенок. Дочку подарила ему супруга Марика Гвилава. Об этом Ильдар сообщил в своем инстаграме. Фотография детских ножек собрала больше полутысячи лайков. Подписчики тепло поздравляют оперного певца с прибавлением: «Пусть эти ножки уверенно идут по жизни!»