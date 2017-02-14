Дети из Уфы рассказали, что такое любовь

Кристина ДЕЙНЕКО

ИА «Медиакорсеть» провело свой собственный опрос среди мальчишек и девчонок до 10 лет.

Фото: pixabay.com

В день всех влюбленных мы решили узнать, что такое любовь глазами детей. И вот несколько интересных и забавных ответов от маленьких жителей Уфы.

«Что такое любовь? Это девочки любят и дедушки. А мне это не интересно». (Закарий, 7 лет);

«Любовь - это когда люди встречаются, встречаются, встречаются, потом женятся, а потом расходятся. Это когда сердечко разбито, а потом опять встречаются». (Лиза, 4 года);

«Любовь - это жениться, танцевать (смеётся), печь пироги и красиво одеваться». (Артем, 5 лет);

«Любовь - это когда водят тебя куда-ниудь, дарят подарки. Веселят тебя, чтобы тебе не было скучно». (Арина, 7 лет);

«Влюбленные вечно целуются, (начинает стесняться) обнимаются, называют друг друга зайчикам и кисками. Зоопарк какой-то. Любовь - это называть друг друга странно?» (Дамир, 6,5 лет);

«Любовь - это когда тебе плохо, то тут же становится хорошо. Потому что тебе он чай принес». (Мира, 5 лет);

«Любовь - это быть вместе, рожать детей и дожить до глубокой старости». (Алина, 10 лет);