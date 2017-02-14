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Дети из Уфы рассказали, что такое любовь// 14.02.2017
ИА «Медиакорсеть» провело свой собственный опрос среди мальчишек и девчонок до 10 лет.
Фото: pixabay.com
В день всех влюбленных мы решили узнать, что такое любовь глазами детей. И вот несколько интересных и забавных ответов от маленьких жителей Уфы.
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