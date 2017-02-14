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НАМ ЭТО НРАВИТСЯ

Российские мужчины любят красивых женщин

Кристина ДЕЙНЕКО // 14.02.2017
Опрос ВЦИОМ показал, что хозяйственность для них на последнем месте.

Фото: pixabay.com

В честь Дня Святого Валентина ВЦИОМ опубликовал опрос. Интервьюируемых спрашивали, какие черты характера и качества для них самые главные в женщинах и мужчинах. Друг о друге отвечали представители обоих полов.

Женщины рассказали, что для них самое важное это честность. За это качество проголосовало 23 процента девушек, 20 процентов предпочли добрых поклонников, надежных мужчин хотят 16 процентов. А вот трудолюбие и ум оказались на последнем месте, всего 11 процентов представительниц слабого пола отдали предпочтение этим пунктам.

Не удивительно, что для 27 процентов мужчин самыми желанными оказались красивые женщины. 17 процентов обращают внимание на ум и интеллект, для 15 процентов важнее всего оказалась искренность, для 13 процентов - доброта. И только 9 процентов ценят хозяйственность.

На вопрос, где искать свою вторую половину? 43 процента опрошенных считают, что самым лучшим является круг общих друзей, 26 процентов знакомятся в университете или на работе.

Опрашивали респондентов по телефону, всего участие приняло 1 200 человек.

 

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