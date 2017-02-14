Почему уфимские семьи переезжают в Зелёную рощу

Покупатели жилья делают выбор в пользу экологичных районов.

Как показывают последние опросы, все больше уфимцев считают Зеленую рощу одним из лучших районов для проживания. За последние годы «Зеленка» превратилась в новый инфраструктурный центр Уфы – здесь комфортно жить и работать.

О том, что Зеленая роща является наиболее популярным среди уфимцев районом города, говорит большой интерес к ней со стороны ведущих застройщиков региона. Здесь можно купить квартиру как комфорт-, так и бизнес-класса – и при этом по более чем доступным ценам.

К примеру, оба формата жилья сегодня успешно реализует один из крупнейших республиканских застройщиков – Группа Компаний «Госстрой». Жилой комплекс «Зеленая роща», расположенный в комфорт-квартале рядом с улицей Сун–Ят-Сена и Большой Московской, строится из красного кирпича. Квартиры здесь сдаются в чистовой евроотделке. Благоустроенная придомовая территория, безопасные детские площадки, комнаты для хранения колясок и спортивного инвентаря и многое другое. И все это от 1 млн. 590 тысяч рублей.

Сегодня квартиры бизнес-класса уже не являются жильём для узкого круга покупателей. Ведь все преимущества этого формата выгодно сочетаются с доступными ценами. Жилой комплекс «Эрмитаж» – яркий тому пример. Белая отделка, архитектурная подсветка фасадов, дизайнерская отделка холлов и входных групп, высота потолков до трёх метров, просторные парадные площадью до 230 кв. м, бесшумные скоростные лифты, панорамные окна и роскошный вид, открывающийся из них. Цены за комфорт такого уровня более чем приемлемые – от 1 млн. 890 тыс. рублей. Действуют ипотека без первого взноса, беспроцентная рассрочка до конца строительства и обмен вторичного жилья на новую квартиру комфорт- или бизнес-класса.

По вопросам покупки квартир в ГК «Госстрой» обращайтесь в офис продаж по адресу: Уфа, ул. 50 лет СССР, 2 и по многоканальным телефонам: (347) 246-70-70, 246-80-80. Информация также доступна на сайте gosstroy.info.