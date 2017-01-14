Рустэм Хамитов раскритиковал горнолыжный центр в Башкирии

Ольга КОРЗИК

Он отметил, что система подъема и пропуска людей отвратительная.

Фото: пресс-служба главы РБ

Глава региона Рустэм Хамитов в ходе рабочей поездки в Белорецкий район вчера, 13 января, протестировал трассы в горнолыжном центре «Мраткино». Об этом сообщила его пресс-служба.

- Я пообщался с теми людьми, которые приезжали на Новый год. Склоны хорошие, рельеф замечательный, природа замечательная. Но система подъёма, пропуска людей отвратительная: очереди, бесконечные остановки подъёмника, в холод по 15 минут поднимаете людей наверх. То есть вы общее неплохое впечатление о Белорецке портите неблагополучной работой канатной дороги, сказал он.

Всего Мраткино в новогодние праздники посетило более 8,5 тыс. человек, что на 11% больше прошлогоднего показателя.