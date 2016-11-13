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На создание «Башкортостана новогоднего и удивительного» понадобится 4,5 миллиона// 13.11.2016
Госкомитет по туризму объявил тендер.
Госкомитет РБ по предпринимательству и туризму объявил о проведении тендера на разработку, производство и продвижение проекта «Башкортостан новогодний, удивительный 2017». Информация об этом опубликована на официальном сайте госзакупок. Итоги конкурса будут подведены 1 декабря.
Победителю предстоит разработать логотип мероприятия, сувенирную продукцию, дизайн новогодних открыток, украшение экскурсионных автобусов и т.д. Также ему предстоит разработать три видеоролика, которые будут показывать красоту республики, и три варианта проекционного шоу, где должен рассказать о национальных особенностях празднования Нового года. Все это будет транслироваться на территории гостевой юрты Деда Мороза в этнодеревне «Ватан».
В документации оговаривается, что Дед Мороз должен посетить Уфу и проехаться по всей республике. Проект также доложен включать трехчасовой экскурсионный маршрут по Уфе, а также организацию участия Башкирии на фотовыставке в Москве и т.д.
Кроме этого, победителю предстоит обеспечить продвижение проекта в интернете, в том числе в социальных сетях.
Начальная цена контракта – 4,5 млн руб. Финансирование будет осуществляться из бюджета республики.
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