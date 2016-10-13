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В Уфе пройдет Международный фестиваль современной музыки

Разиф АБДУЛЛИН // 13.10.2016
Горожане услышат музыку из России, Китая, Кореи и Казахстана.

В Уфе пройдет Международный фестиваль современной музыки, сообщили в Национальном симфоническом оркестре.

В его рамках 28 октября в концертном зале Уфимского училища искусств состоится концерт Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан.

Он исполнит произведения композиторов из Китая, Южной Кореи, Казахстана, России.

 - На концерте впервые в Уфе прозвучат Концерт для арфы с оркестром Бориса Тищенко (Россия, Санкт-Петербург), месса «Парная лилия, св. Джон и св. Лутгардис» Ч. Д. ЛИ (Южная Корея) и новая симфония №5 башкирского композитора Рустэма Сабитова, - сообщили в Национальном симфоническом оркестре. - Также в программе — «Мантры» для симфонического оркестра и мужского хора Лейлы Исмагиловой и «Симфонические фрески» Рашита Калимуллина (Татарстан). Солировать на арфе будет заслуженная артистка России, профессор Санкт-Петербургской консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова Ирина Донская. В концерте примет участие мужской состав хора Башкирского оперного театра.

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