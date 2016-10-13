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Эротический календарь ХК «Салават Юлаев» взорвал соцсети// 13.10.2016
Девушки из группы поддержки уфимцев снялись для фирменного календаря команды.
Эротические фантазии хоккейных болельщиков нашли отражение в новом календаре ХК «Салават Юлаев». Календарь рассчитан только на регулярный чемпионат сезона 2016-2017, поэтому фотографий в нем всего шесть, но и этого достаточно, чтобы сердце забилось сильнее.
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