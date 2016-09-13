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НАМ ЭТО НРАВИТСЯ

Почему уфимцы стремятся в Эрмитаж

// 13.09.2016
Жилой комплекс с таким названием возводят в Уфе.

Панорамные окна с великолепными видами на Уфу, потолки высотой 2,7 м, парадные площадью до 250 кв м, архитектурное решение в стиле классицизма, охрана и консьерж. Думали ли вы, что квартира такого уровня комфорта может обойтись вам всего в 1 млн 690 тыс руб.?

– Жилой комплекс бизнес-класса «Эрмитаж», который мы возводим сегодня сразу в двух популярных районах Уфы – Глумилино и Зеленой роще, – это современная организация пространства жилого дома и актуальные технологии строительства. Комплексы строятся из монолитно-каркасных конструкций с заполнением красным кирпичом, что обеспечивает их долговечность и надежность, – рассказывает член правления группы компаний «Госстрой» – застройщика жилых комплексов «Эрмитаж» – Павел Алябьев.

В качестве утеплителя применяются экологически безопасные минеральные плиты, а при внешней отделке дома будут использованы вентилируемые фасады. На высочайшем уровне и технические характеристики объекта: бесшумные лифты, эффективная система вентиляции, надежная противопожарная защита.

Стоит отметить, что цены за комфорт такого уровня более чем привлекательные – квартиру в ЖК «Эрмитаж» можно купить от 1 млн 690 тыс руб. К тому же застройщик предлагает своим клиентам широкий выбор доступных программ приобретения жилья: ипотеку без первого взноса[1], рассрочку[2], программу «трейд-ин»[3],
а также ипотеку с минимальной ставкой 7,9% от регионального оператора АИЖК – ОАО «Уфимское городское агентство ипотечного кредитования»[4].

По вопросам покупки квартир в ЖК «Эрмитаж» в Глумилино и Зелёной роще обращайтесь по многоканальным телефонам: (347) 246-70-70, 246-80-80. Информация доступна на сайтах glumilino.ru и ermitazh2.ru, а также в офисе продаж застройщика по адресу: Уфа, ул. 50 лет СССР, 2.

[1] Кредит предоставляет ООО «ГосИпотека» на покупку жилого помещения в рамках специальной программы кредитования «Ипотека с государственной поддержкой». Процентная ставка за пользование кредитом составляет 11,75% годовых.  Предложение не является офертой.

[2] Проектная декларация на сайте http://vesna.city. Застройщик – ООО «СУ-4 ОАО «Госстрой». Заключение договоров долевого строительства. Рассрочка на покупку недвижимости в строящемся объекте «Весна» предоставляется ООО «СУ-4 ОАО «Госстрой» при условии единовременного внесения первого взноса в размере не менее 50% от стоимости покупки. Срок рассрочки до 10 месяцев. Предложение не является офертой.

[3] Прием автомобиля/недвижимости в зачет приобретаемой недвижимости в строящемся объекте «Белая река». Проектная декларация на сайте дом-белаярека.рф. Застройщик ООО "Герал". Заключение договора участия в долевом строительстве жилья. Предложение не является офертой.

[4] Заем предоставляется ОАО «УГАИК». Указанная ставка действует при первоначальном взносе от 50% на срок до 25 лет, при сумме займа до 3 000 000 рублей и при подтверждении дохода справкой 2-НДФЛ. Дополнительно оплачиваются услуги страхования в соответствии с условиями программы и страховой компании после оформления права собственности. Для отдельных категорий граждан. Распространяется на определенные объекты застройщиков-партнеров ОАО «УГАИК» по программе «Горожанин». Предложение не является офертой.

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