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НАМ ЭТО НРАВИТСЯ

Уфимец-коллекционер претендует на место в книге рекордов Гиннесса

Кристина ДЕЙНЕКО // 13.02.2017
В его арсенале 850 моделей пожарных машин.

Наиль Ильясов, полковник внутренних дел, собрал уникальную коллекцию из 850 моделей пожарных машин. Там есть образцы не только отечественных автомобилей, но и из других стран. Сейчас его увлечение вполне может попасть в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает ГТРК "Башкортостан".

Сотрудник МЧС рассказал, что ничего не собирался коллекционировать, все началось совершено случайно. Сначала модельку "Москвича" подарила жена. После, каждый новый экспонат фотографировался, пронумеровывался и выкладывался в сеть. Так коллекция и попала в Книгу рекордов России.

Сейчас, чтобы выйти на более высокий уровень, необходимо до конца года собрать 1 000 экземпляров. После можно спокойно отправлять заявку в Книгу рекордов Гиннесса.

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