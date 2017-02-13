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Уфимец-коллекционер претендует на место в книге рекордов Гиннесса// 13.02.2017
В его арсенале 850 моделей пожарных машин.
Наиль Ильясов, полковник внутренних дел, собрал уникальную коллекцию из 850 моделей пожарных машин. Там есть образцы не только отечественных автомобилей, но и из других стран. Сейчас его увлечение вполне может попасть в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает ГТРК "Башкортостан".
Сотрудник МЧС рассказал, что ничего не собирался коллекционировать, все началось совершено случайно. Сначала модельку "Москвича" подарила жена. После, каждый новый экспонат фотографировался, пронумеровывался и выкладывался в сеть. Так коллекция и попала в Книгу рекордов России.
Сейчас, чтобы выйти на более высокий уровень, необходимо до конца года собрать 1 000 экземпляров. После можно спокойно отправлять заявку в Книгу рекордов Гиннесса.
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