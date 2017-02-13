В уфимском музее боевой славы девушки покажут свою силу

Рустэм БАШКИРЦЕВ

Участниками военно-патриотической игры станут школьницы

Соревнования между школьницами пройдут 7 марта. Военно-патриотическая игра «Сильные-слабые» стартует в музее боевой славы. Школьницы пройдут по специальному маршруту, который пролегает через сам музей и парк Победы.

Команды будут состоять из 10 человек, заявки можно подать до 2 марта по адресу ул. Комарова, 7 или на электронную почту музея.

