В Башкирии кадетов из Ишимбая обучат киноисскуству

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

В кадетском корпусе создается творческая мастерская, в которой ребята будут заниматься и тележурналистикой.

Фото: пресс-служба ГФИ по РБ

В башкирском кадетском корпусе ПФО им. Доставалова будущих офицеров начнут обучать киноисскуству, сообщает пресс-служба главного федерального инспектора по Башкирии.

- Уже закуплены фото-, видеоаппаратура, есть в наличии компьютеры с программами для видеомонтажа, оснащаются студия звукозаписи, фото- и видеостудия, а главное, есть ребята, которые увлечены кино, - сообщил исполняющий обязанности директора кадетского корпуса Радик Габидуллин.

Также в учебном заведении создается творческая мастерская, в которой ребята будут заниматься и тележурналистикой. Готовые материалы будут размещаться в сети Интернет, на специальных экранах учебных корпусов и общежитий.

На следующий год ребята из Башкирии планируют принять участие в кинофестивале любительских фильмов и видеоработ «Кадетский взгляд». Финал первого конкурса накануне, 12 января, прошел в Оренбурге. Он собрал более 150 юных режиссёров, сценаристов и актёров из числа кадет, суворовцев и нахимовцев из 24 довузовских образовательных организаций Министерства обороны РФ.