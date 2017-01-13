В Уфе разработали приложение для виртуальной примерки обуви

Наталья КУЗНЕЦОВА

Его планируется запустить в этом году.

Фото: ladysovety.ru

Уфимские инноваторы разработали приложение, которое позволяет примерять обувь в онлайн-магазине. Об этом сообщает портал likes.ru

- Схема работы приложения простая – пользователю достаточно сделать фото ступни на свой смартфон на листе А4, - рассказывает учредитель проекта Артем Закиров. - Приложение считывает параметры и выдаёт фото-ID с точными размерными параметрами, которые можно использовать на сайте. Приложение бесплатно для пользователя, монетизация планируется через получение процента с продаж в онлайн-магазинах.

На данный момент выпущена и тестирует тестовая версия приложения. Бесплатная версия доступна для Android и iOS. Коммерческий запуск планируется в 2017 году.