14 января, суббота
НАМ ЭТО НРАВИТСЯ

Жители Башкирии могут купить инновационные окна

// 13.01.2017
Они интересны качеством и тем, что защитят малышей от опасности выпасть из окна.

У жителей Башкирии появилось больше возможностей ставить окна по инновационным технологиям. Компания «Галерея окон» - один из лучших производителей в нашем регионе - расширила линейку продукции.

В премиум-классе внедрен инновационный продукт «Премиум-стиль» для истинных ценителей качественного и прекрасного. Утонченные изгибы фигурного штапика, белоснежная поверхность профиля, стеклопакет с эксклюзивной декоративной раскладкой в сочетании с высоким качеством подарят истинное эстетическое наслаждение и позволят поверить в то, что новые окна — безупречно стильное и неповторимое решение в интерьере дома. Также разработан новый детский защитный механизм - алюминиевая решетка «Ангел-хранитель». Она надежно защитит малыша от выпадения из окна.

Помимо этого усовершенствованы и оптимизированы производственные процессы. Это позволило сократить сроки изготовления и предложить еще более выгодные цены на изделия.

«Галерея окон» - профессионал на рынке производства светопрозрачных ограждающих строительных алюминиевых и пластиковых конструкций. Опыт работы – 17 лет. У компании 9 офисов продаж в Уфе и 150 дилеров в Башкирии и за ее пределами. Она ведет целенаправленную политику по внедрению современных технологий. 

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела НАМ ЭТО НРАВИТСЯ

13.01.2017
В Башкирии кадетов из Ишимбая обучат киноисскуству
В кадетском корпусе создается творческая мастерская, в которой ребята будут заниматься и тележурналистикой.

13.01.2017
В Уфе разработали приложение для виртуальной примерки обуви
Его планируется запустить в этом году.

12.01.2017
Башкирию на международном фестивале КВН представляют 11 команд
В Сочи собрались более 500 команд со всей страны.

12.01.2017
Уфимцев приглашают в путешествие по Вселенной
Сеть Кинокомплексов «Планета Кино» приглашает на познавательные сеансы по воскресеньям.

12.01.2017
В Башкирии изобрели «пчелиный» рой для охраны объектов и нефтяников
Likes рассказал о десяти лучших стартапах региона в 2016 году.

11.01.2017
В Уфе свой концерт даст Юрий Шевчук
Концерт группы «ДДТ» состоится 26 апреля.

11.01.2017
В Уфе стартовала акция «Народный книговорот»
Любой желающий может сдать книги в специальный фонд.

11.01.2017
Впервые в Уфе - Шоурум от «Первого Треста»
Здесь можно посмотреть на современные решения в интерьере.

10.01.2017
В Уфе взрослым и детям бесплатно покажут короткометражки
Программа будет называться «FilmFest Club».

10.01.2017
Уфимцам предложили прочитать Евгения Онегина в кадре
Лучшие работы попадут в видеокнигу

10.01.2017
Лучший бомбардир «Салавата Юлаева» заговорил по-башкирски
Финский нападающий юлаевцев Линус Умарк попробовал сыграть на курае, отведал учпочмак и признался в любви по-башкирски.

10.01.2017
В Башкирии «футбольному» вице-премьеру поручили создать зоопарк
Власти Башкирии начали работу по созданию зоопарка в Уфе.

10.01.2017
Лайфхак: как сэкономить после новогодних праздников
Новогодние распродажи закончились, а скидки остались.

09.01.2017
Оперный певец из Башкирии Ильдар Абдразаков признан лучшим в стране
Он удостоен всероссийской премии Casta Diva.

09.01.2017
В Уфе в передвижном зоопарке родилось двое львят
Малыши чувствуют себя хорошо.

09.01.2017
ГК «Госстрой» исполняет детские мечты
Крупный застройщик помог ученику коррекционной школы исполнить давнюю мечту.

09.01.2017
Видео: В Уфе джип вытащил застрявшую фуру
Большегруз застрял на одной из самых оживлённых магистралей Уфы.

  
ФОТОФАКТ
В Уфе появились новые ледяные хоккеисты

© "МедиаКорСеть", 2017
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"