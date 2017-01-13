|
14 января, суббота
|
НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Жители Башкирии могут купить инновационные окна// 13.01.2017
Они интересны качеством и тем, что защитят малышей от опасности выпасть из окна.
У жителей Башкирии появилось больше возможностей ставить окна по инновационным технологиям. Компания «Галерея окон» - один из лучших производителей в нашем регионе - расширила линейку продукции.
В премиум-классе внедрен инновационный продукт «Премиум-стиль» для истинных ценителей качественного и прекрасного. Утонченные изгибы фигурного штапика, белоснежная поверхность профиля, стеклопакет с эксклюзивной декоративной раскладкой в сочетании с высоким качеством подарят истинное эстетическое наслаждение и позволят поверить в то, что новые окна — безупречно стильное и неповторимое решение в интерьере дома. Также разработан новый детский защитный механизм - алюминиевая решетка «Ангел-хранитель». Она надежно защитит малыша от выпадения из окна.
Помимо этого усовершенствованы и оптимизированы производственные процессы. Это позволило сократить сроки изготовления и предложить еще более выгодные цены на изделия.
«Галерея окон» - профессионал на рынке производства светопрозрачных ограждающих строительных алюминиевых и пластиковых конструкций. Опыт работы – 17 лет. У компании 9 офисов продаж в Уфе и 150 дилеров в Башкирии и за ее пределами. Она ведет целенаправленную политику по внедрению современных технологий.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
13.01.2017 // МОЛНИЯ
Общественники выиграли суд по делу "Кроношпана"
13.01.2017 // СПОРТ
В Уфе фанат футбола уволился из-за фото с Семаком
13.01.2017 // СЕГО ДНЯ
Рустэм Хамитов: Вы раздаёте участки, люди начинают их застраивать, кто во что горазд
13.01.2017 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
По факту ползущей женщины в больнице Уфы возбудили уголовное дело
13.01.2017 // СПОРТ
Новый тренер соперника «Уфы» в Кубке России определился с составом
13.01.2017 // СЕГО ДНЯ
Руководитель пресс-службы Уфы рассказал, как вывозится снег
13.01.2017 // ХРОНОГРАФ
В Уфе не планируют устанавливать видеокамеры в больницах - минздрав
13.01.2017 // КАЛЕЙДОСКОП
НТВ показал сюжет о блогере-бомже из Башкирии
5-Я КОЛОНКА
© "МедиаКорСеть", 2017
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте