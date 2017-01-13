Жители Башкирии могут купить инновационные окна

Они интересны качеством и тем, что защитят малышей от опасности выпасть из окна.

У жителей Башкирии появилось больше возможностей ставить окна по инновационным технологиям. Компания «Галерея окон» - один из лучших производителей в нашем регионе - расширила линейку продукции.

В премиум-классе внедрен инновационный продукт «Премиум-стиль» для истинных ценителей качественного и прекрасного. Утонченные изгибы фигурного штапика, белоснежная поверхность профиля, стеклопакет с эксклюзивной декоративной раскладкой в сочетании с высоким качеством подарят истинное эстетическое наслаждение и позволят поверить в то, что новые окна — безупречно стильное и неповторимое решение в интерьере дома. Также разработан новый детский защитный механизм - алюминиевая решетка «Ангел-хранитель». Она надежно защитит малыша от выпадения из окна.

Помимо этого усовершенствованы и оптимизированы производственные процессы. Это позволило сократить сроки изготовления и предложить еще более выгодные цены на изделия.

«Галерея окон» - профессионал на рынке производства светопрозрачных ограждающих строительных алюминиевых и пластиковых конструкций. Опыт работы – 17 лет. У компании 9 офисов продаж в Уфе и 150 дилеров в Башкирии и за ее пределами. Она ведет целенаправленную политику по внедрению современных технологий.