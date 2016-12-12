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В Уфе появилось 13 новых Снегурочек

Кристина ДЕЙНЕКО // 12.12.2016
Фотопроект Лэйсэн Муртазиной помог девушкам окунуться в сказку.

Снегурочка, как никто другой, самая популярная личность в новогоднюю ночь. Вот и девушки Уфы решили примерить на себя образ внучки Деда Мороза. В фотопроекте "Снегурочки", который организовала Лэйсэн Муртазина, приняли участие известные медийные личности города. А именно: Лэйсэн Муртазина (организатор фотопроектов), Олеся Вильданова (главный редактор радиостанции «Бизнес ФМ»), Ксения Борисова (юрист компании «Таргин»), Мария Волкова (директор Эр-Телеком (дом.ру), Ксения Баранова (руководитель портала youfa), Анастасия Реут (радиоведущая «Шансон»), Валентина Иванова (директор кофейни «Chat House»), Алла Ишбулдина (pr специалист компании «Мегафон»), Виктория Дерябина (pr специалист радиостанции «Бизнес ФМ»), Элла Курильская (заместитель директора в филиале ФГУП ВГТРК ГТРК «Башкортостан»), Лиана Каретникова (визажист), Лилия Курамшина (телеведущая программы «Салям»), Эльвира Агеева (визажист).  

- В один момент я захотела фотосессию! Легкую, зимнюю, прозрачную. Чтобы собраться с девчонками, посмеяться и получить прекрасные воспоминания, которые останутся в памяти, - рассказывает Лэйсэн Муртазина. - В результате, я подумала, что все мы в детстве восхищались красотой снегурочек, приходящих с Дедом Морозом на утренники в детском саду. Сейчас мы уже взрослые, и понимаем, что и у снегурочек есть свои заботы. Чтобы красиво предстать перед народом на празднике, нужно подготовиться. Поэтому фотосессия логично поделилась на две части: первая о том, как снегурочки готовятся к мероприятию. А вторая, какие же мы - девочки все такие красивые!

Отметим, что бессменными фотографами фотопроектов остаются Алексей Тулинов и Алексей Ошмарин.  

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