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В Уфе появилось 13 новых Снегурочек// 12.12.2016
Фотопроект Лэйсэн Муртазиной помог девушкам окунуться в сказку.
Снегурочка, как никто другой, самая популярная личность в новогоднюю ночь. Вот и девушки Уфы решили примерить на себя образ внучки Деда Мороза. В фотопроекте "Снегурочки", который организовала Лэйсэн Муртазина, приняли участие известные медийные личности города. А именно: Лэйсэн Муртазина (организатор фотопроектов), Олеся Вильданова (главный редактор радиостанции «Бизнес ФМ»), Ксения Борисова (юрист компании «Таргин»), Мария Волкова (директор Эр-Телеком (дом.ру), Ксения Баранова (руководитель портала youfa), Анастасия Реут (радиоведущая «Шансон»), Валентина Иванова (директор кофейни «Chat House»), Алла Ишбулдина (pr специалист компании «Мегафон»), Виктория Дерябина (pr специалист радиостанции «Бизнес ФМ»), Элла Курильская (заместитель директора в филиале ФГУП ВГТРК ГТРК «Башкортостан»), Лиана Каретникова (визажист), Лилия Курамшина (телеведущая программы «Салям»), Эльвира Агеева (визажист).
Отметим, что бессменными фотографами фотопроектов остаются Алексей Тулинов и Алексей Ошмарин.
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