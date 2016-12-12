В Уфе власти пообещали построить ледовые городки во дворах

Злата ЗУКОВИЧ

Городки построят к 22 декабря.

Начальник отдела жилищного хозяйства УЖХ Андрей Бычков заявил, что во дворах жилых домов будут залиты 40 хоккейных коробок, 35 ледяных «пятачков» и построено 65 ледяных горок. Сейчас залито 38 хоккейных коробок, подготовлено 30 «пятачков» и 55 горок.

Ледовые городки создаются и силами жильцов близлежащих домов. К примеру, жильцы дома №38 на улице Свободы собрали игрушки для украшения новогодней елки во дворе и заливают горки вместе с жилищниками. По линии управляющих компаний УЖХ районов города устанавливается 69 новогодних елок.