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В Уфе власти пообещали построить ледовые городки во дворах// 12.12.2016
Городки построят к 22 декабря.
Начальник отдела жилищного хозяйства УЖХ Андрей Бычков заявил, что во дворах жилых домов будут залиты 40 хоккейных коробок, 35 ледяных «пятачков» и построено 65 ледяных горок. Сейчас залито 38 хоккейных коробок, подготовлено 30 «пятачков» и 55 горок.
Ледовые городки создаются и силами жильцов близлежащих домов. К примеру, жильцы дома №38 на улице Свободы собрали игрушки для украшения новогодней елки во дворе и заливают горки вместе с жилищниками. По линии управляющих компаний УЖХ районов города устанавливается 69 новогодних елок.
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