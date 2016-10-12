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Константин Толкачев поймал щуку весом в пять с половиной килограмм// 12.10.2016
Свой улов он показал на своей странице в соцсети.
Спикер парламента провел выходные на рыбалке на реке Белой. Об этом Константин Толкачев написал на своей личной странице в Facebook.
- Особого клева не было, но одну пойманную щуку хотел бы показать. Вес - 5,5 кило. Не самая большая рыба в моей истории, но одна из наиболее крупных, - написал председатель Госсобрания. - Блесна – обычная «колебалка». Удачной поимке предшествовало несколько обрывов лески. Улов презентовал коллегам по рыбалке.
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