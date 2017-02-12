Уфимский Левша создал бюст Трампа на кончике карандаша

Разиф АБДУЛЛИН

О художнике из Уфы Салавате Фидае рассказали на life.ru.

Фото: youtube.com

Художник из Уфы Салават Фидай стал героем видеосюжета Life.ru. Сегодня о нашем земляке рассказали в связи с его новой работой, он сделал на кончике грифеля карандаша бюст американского президента Дональда Трампа.

- Дональд Трамп – узнаваемая, популярная личность, - рассказал Салават журналистам. – Портрет сложно вырезать, потому что одно неловкое движение – и можно полголовы снести.

Пару недель назад художник сделал миниатюрный бюст Дональда Трампа на кончике карандаша. Его работой заинтересовались в life.ru и сегодня сделали об этом сюжет.

Салават Фидай – талантливый художник миниатюрной живописи. Его картины и скульптуры настолько малы, что некоторые из них нельзя разглядеть без помощи лупы. Он пишет картины на спичечных коробках, на семечках, рисовых зернах, делает скульптуры на кончике карандаша.

Раньше Салават Фидай был менеджером крупной компании в Уфе, но попал под сокращение в 2014 году. Вместо того чтобы искать другую офисную работу, он посвятил себя искусству. Теперь он обеспечивает свою семью, продавая свои художественные работы.

Видео своего творческого процесса Салават Фидай периодически выкладывает на своем youtube-канале. Последнее из них опубликовано 8 февраля.