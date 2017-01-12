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Башкирию на международном фестивале КВН представляют 11 команд// 12.01.2017
В Сочи собрались более 500 команд со всей страны.
В Сочи стартовал международный фестиваль команд КВН «КиВиН-2017». Ежегодно сюда с мечтой о Высшей лиге съезжаются более 500 команд. По итогам будет сформирован состав участников телевизионных лиг КВН.
На ежегодном зимнем фестивале Башкирию представляют 11 команд. Основные надежды связаны с флагманской командой КВН «Уфа. Республика Башкортостан», которой в прошлом году удалось попасть в сезон Высшей лиги. Также на сочинскую сцену выйдут команды КВН «Три метра» (Благовещенск), «Лица Республики», «Прошу заметить» (Ишимбай), «Сборная небольших городов» (Октябрьский филиал УГНТУ), «Стрела» (УГНТУ), «Мультифрукт» (Уфа), «Gadget» (БашГУ), «7 тонн» (Октябрьский), «Сборная Башкирской лиги», «Женская сборная УЮИ МВД».
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