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Уфимцев приглашают в путешествие по Вселенной// 12.01.2017
Сеть Кинокомплексов «Планета Кино» приглашает на познавательные сеансы по воскресеньям.
Сеть Кинокомплексов «Планета Кино» продолжает радовать нас самыми увлекательными документальными фильмами в формате IMAX 3D. Программа "Познавательный IMAX" традиционно проходит по воскресеньям. Начало сеанса - в 13.00. На этой неделе вы можете посмотреть фильм «ХАББЛ».
Иногда нам становится просто недостаточно простого путешествия в красивую экзотическую страну. Хочется чего-то более грандиозного и масштабного, как например, прикоснуться к далеким звездам. Если у вас была такая мечта, то вам ее поможет осуществить эта документальная картина. Вы можете смело следовать за своими мечтами и наслаждаться красотой и величием нашей Вселенной.
Используя визуальную мощь кинотеатров IMAX®, Hubble 3D позволит кинозрителям путешествовать через отдаленные галактики, сопровождать работу астронавтов, на плечи которых возложены самые трудные и важные задачи в истории НАСА. Вы можете совершить свое путешествие к удивительным мирам с помощью самых мощных в мире телескопов. Именно так звезды Вселенной смогут стать к вам намного ближе.
Познавательные фильмы расскажут также о морских глубинах, о тайнах подводного мира и о многом другом. Можно организовать групповое посещение, для этого надо записаться по телефону в Уфе: 292-18-25.
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