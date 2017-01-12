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В Башкирии изобрели «пчелиный» рой для охраны объектов и нефтяников// 12.01.2017
Likes рассказал о десяти лучших стартапах региона в 2016 году.
Фото: likes.ru
Интернет-ресурс Likes.ru рассказал о ТОП-10 наиболее перспективных стартапах в Башкирии. В их числе изобретение группы дронов, управляемой интеллектуальной системой воздушной безопасности;
Молодой разработчик и СЕО проекта Тагир Фабарисов рассказал Likes о том, зачем нужно такое изобретение. Технология Flatag в перспективе может быть востребована в России в оборонном заказе и сырьевой отрасли, где есть потребность устанавливать наблюдение с воздуха за необъятными просторами родины. Представьте себе нефтепроводы, которые охраняет роботизированный пчелиный рой.
- Благодаря нашей технологии, объединённые между собой дроны формируют «рой» - мультиагентную систему, в которой траектории полёта задаются с использованием распределённых вычислений, - рассказал Тагир Фабарисов. - Участники системы смогут избегать столкновений за счёт постоянного обмена сигналами. Если у отдельного дрона разрядится батарея или возникнут неполадки, он самостоятельно вернётся на облуживание в депо, а «рой» перераспределит задачи и продолжит работу.
Изобретение должны быть востребованы охранными предприятиями, ведомственными службами безопасности, которым нужен контроль территории с воздуха, считают авторы. Его можно переориентировать и на другие нужды, например для СМИ, которые организуют масштабную видеотрансляцию с воздуха.
- В последние пару лет в Уфе начали создавать условия для развития технологичных стартапов, но пока у нас нет пула местных серийных предпринимателей, с кем могли бы напрямую общаться стартапы, - добавил Тагир Фабарисов. - Поэтому планируем привлекать посевные инвестиции через такие конкурсы как УМНИК и GenerationS».
Коммерческий запуск проекта планируется через год после получения посевных инвестиций. Полностью материал о ТОП-10 башкирских стартапов читайте на сайте likes.ru.
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