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Уфимский гонщик формулы 1 Даниил Квят принял участие в популярном флэшмобе

Константин КЛИМОВ // 11.12.2016
Уроженец Уфы нарядился в костюм главного новогоднего волшебника

Уфимец выступающий в гонках формулы 1 в команде Toro Rosso принял участие в флэшмобе Mannequin Challenge. Так команда поздравила своих болельщиков с наступающим новым годом.


 

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