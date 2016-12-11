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Уфимский гонщик формулы 1 Даниил Квят принял участие в популярном флэшмобе// 11.12.2016
Уроженец Уфы нарядился в костюм главного новогоднего волшебника
Уфимец выступающий в гонках формулы 1 в команде Toro Rosso принял участие в флэшмобе Mannequin Challenge. Так команда поздравила своих болельщиков с наступающим новым годом.
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