Кристина ДЕЙНЕКО

Инопланетяне в киноленте показаны в новом свете.

Предпремъерный показ фильма "Прибытие" прошел вчера, 10 ноября, в кинотеатре "Искра" в Уфе. Сначала для гостей была заготовлена небольшая игра. Самые смелые вышли и сразились друг с другом в соревновании, у кого лучше память. Они вспоминали фильмы, которые так или иначе связаны с инопланетянами. Все участники получили приятные подарки, а победитель получил пригласительный в кино.

Кинолента "Прибытие" - это фантастический триллер. Начало фильма сначала кажется банальным, женщина вспоминает, как у нее родилась дочка, как она её воспитывала, как росла малышка, а потом девочка тяжело заболела и умерла. Убитая горем мать ходит на работу и пытается забыть то, что произошло. И тут случается ЧП. В разных точках мира появляются странные неопознанные объекты, явно не земные.

Ее как специалиста по языкам приглашают в команду, которая состоит из ученых и силовиков. Главной героине нужно разобраться, кто эти инопланетяне, откуда они прибыли, а главное зачем. Кроме того, на работу приглашают и еще одного ученого по точным наукам. Им предстоит работать в тандеме.

Отдельной похвалы залуживает то, как авторы фильма показали инопланетян. Я лично давно не видела настолько необычных существ. Их общение с людьми также показано весьма интересно и необычно. Зрители, сами того не понимая, становятся участниками научной группы, пытаясь расшифровать вместе с главными героями послания от неземных существ.

Финал киноленты не банальный, хотя само построение сюжетной линии не ново. Режиссер не изобретал велосипед, он просто взял одну из самых популярных композиций и сделал упор на самое главное - любовь, детей и инопланетян. Я не буду спойлерить, но как высказались многие, кто уже успел увидеть этот фильм, это одно из немногих кино за последнее время, которое стоит посмотреть.