В Уфе «Мастер и Маргариту» покажут в театре-лабиринте

Злата ЗУКОВИЧ

Зал «Колизео» «Огней Уфы» станет локацией для бала Сатаны.

22 ноября в 19:30 в развлекательном комплексе «Огни Уфы» пройдет перфоманс «Мастер и Маргарита» по роману Михаила Булгакова. Как сообщает Ufa-Room, три актерских состава в количестве 24 человек было решено организовать в один состав из 20 человек.

Разные сюжетные линии будут параллельно развиваться в разных уголках живого пространства. Зрители смогут перемещаться от одной сцене к другой в огромном театре-лабиринте. Организаторы планируют использовать живой музыкальный аккомпанемент и все световые мощи площадки.