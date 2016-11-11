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11 ноября, пятница
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НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
В Уфе «Мастер и Маргариту» покажут в театре-лабиринте// 11.11.2016
Зал «Колизео» «Огней Уфы» станет локацией для бала Сатаны.
22 ноября в 19:30 в развлекательном комплексе «Огни Уфы» пройдет перфоманс «Мастер и Маргарита» по роману Михаила Булгакова. Как сообщает Ufa-Room, три актерских состава в количестве 24 человек было решено организовать в один состав из 20 человек.
Разные сюжетные линии будут параллельно развиваться в разных уголках живого пространства. Зрители смогут перемещаться от одной сцене к другой в огромном театре-лабиринте. Организаторы планируют использовать живой музыкальный аккомпанемент и все световые мощи площадки.
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