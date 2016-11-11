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Уфимцы будут бороться за «Лучшую идею телепроекта России»// 11.11.2016
В финал «Тэфи-Региона» прошло два проекта, созданных уфимцами.
Фото: фото из социальной сети
Стали известны имена четырех финалистов специального конкурса «Питчинг оригинальных телеидей» - две идеи из них из Уфы.
Первая – «Трэвел няня», автором которой является Светлана Лобанова - известная телеведущая, редактор службы новостей телеканала БСТ. Суть проекта – взгляд на путешествие с точки зрения простого туриста и туриста с ребенком. Ведущие проекта – мама и папа, которым иногда хочется отдохнуть без детей. Жеребьевка решает, кто останется с ребенком, а кто отправится свободно путешествовать.
Второй проект принадлежит уфимскому авторскому коллективу детской школы телевидения «Телешко» Рустему Аднабаеву и Руслану Фаршатову, а также двум выпускникам этой школы Илье Черепанову и Владимиру Саргсяну. Их проект называется «Ту жур» - реалити-шоу о приключениях двух начинающих телевизионных журналистов, которые проходят стажировку на телеканале и ежедневно получают задание снять телевизионный сюжет о том или ином событии.
В 2012 году в Казани Рустем Аднабаев и Руслан Фаршатов уже побеждали на конкурсе «Питчинг идей» с проектом «Большой чемодан». Публичная защита проектов, выбранных экспертным советом Фонда АРТ, пройдет в Уфе 24 ноября в рамках большого финала Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ - Регион».
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