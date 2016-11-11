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11 ноября, пятница
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«Хороший мальчик» вышел на широкий экран// 11.11.2016
Новый фильм вышел в российский прокат с 10 ноября.
Предпремьерный показ, состоявшийся в Уфе, в зале кинокомплекса «Мир кино», сразу же доказал - фильм замечательный. Зрители остались довольны увиденным, режиссер Оксана Карас и ее команда старались не зря. «Хороший мальчик», заявленный, как комедия, таким на самом деле и является, шутки уместные, юмор интеллектуальный, добрый, ненавязчивый, смеяться хочется от души.
Анонсируется фильм так: «Обычная, казалось бы, неделя из жизни ничем не примечательного школьника Коли Смирнова превращается в череду невероятных происшествий: Коля влюбляется в учительницу английского, кто-то поджигает школьную пристройку с новыми компьютерами, а папа Коли заявляет семье о необходимости отказа от ночного сна, из-за чего никому в доме не удается выспаться и собраться с мыслями. Вдобавок в самого Колю влюбляется дочка директора, старшеклассница Ксюша, решившая, что это именно он поджёг школу. Остаётся всего несколько дней до субботнего праздника школы, где должны встретиться все действующие лица этого водоворота событий, и теперь хорошему мальчику Коле необходимо успеть разобраться со своей личной жизнью, расследовать поджог и наладить взаимоотношения с родителями».
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