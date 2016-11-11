11 ноября, пятница
НАМ ЭТО НРАВИТСЯ

«Хороший мальчик» вышел на широкий экран

// 11.11.2016
Новый фильм вышел в российский прокат с 10 ноября.

Предпремьерный показ, состоявшийся в Уфе, в зале кинокомплекса «Мир кино», сразу же доказал  - фильм замечательный. Зрители остались довольны увиденным, режиссер Оксана Карас и ее команда старались не зря. «Хороший мальчик», заявленный, как комедия, таким на самом деле и является, шутки уместные, юмор интеллектуальный, добрый, ненавязчивый, смеяться хочется от души. 

Анонсируется фильм так: «Обычная, казалось бы, неделя из жизни ничем не примечательного школьника Коли Смирнова превращается в череду невероятных происшествий: Коля влюбляется в учительницу английского, кто-то поджигает школьную пристройку с новыми компьютерами, а папа Коли заявляет семье о необходимости отказа от ночного сна, из-за чего никому в доме не удается выспаться и собраться с мыслями. Вдобавок в самого Колю влюбляется дочка директора, старшеклассница Ксюша, решившая, что это именно он поджёг школу. Остаётся всего несколько дней до субботнего праздника школы, где должны встретиться все действующие лица этого водоворота событий, и теперь хорошему мальчику Коле необходимо успеть разобраться со своей личной жизнью, расследовать поджог и наладить взаимоотношения с родителями».
Актерский состав радует: Константин Хабенский, Татьяна Догилева, Михаил Ефремов и многие другие. Но, конечно, звезда всего фильма, его главный герой - это Семен Трескунов, который сыграл того самого подростка Колю Смирнова. Между прочим, Семен рос до своей роли целых пять лет! Да, да! Дело в том, что у режиссера Оксаны Карас задумка снять такую комедию про подростков возникла давно, и актер на главную роль сразу нашелся, но было тогда Семену 11 лет, и вот пока суть да дело - деньги искали, сценарий писали - Семен и подрос.
Не каждый фильм в нашей стране выстреливает даже при вложении больших денег  - это  факт, а «Хороший мальчик», на который потратили 54 миллиона рублей, в первую очередь интересен своим сюжетом, потому как никаких спецэффектов в фильме нет. Зато есть характеры, есть судьбы, есть переживания, страдания, есть много любви и счастья, есть тот самый позитив, которого порой так не хватает всем нам в обыденной жизни. 
Кстати, это кино собрало множество призов, самым значимым из которых является Гран-при XXVII Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр». Также картина стала обладателем приза «Золотая ладья», заняв III место в зрительском конкурсе «Выборгский счет» в рамках XXIV Фестиваля российского кино «Окно в Европу».
Короче, фильм уже оценили и отметили кинокритики и профи из индустрии кино, а после пустили в широкий прокат, теперь уже на суд обычного зрителя. 
Особенно хочется порекомендовать к просмотру данный фильм подросткам от 12 до 17 лет, в чьих бунтарских головах есть место разным мыслям и идеям, есть первые всполохи любви и уверенность в себе. А еще взрослым посмотреть не помешает и сопоставить с прожитыми годами фразу, которую так часто произносят родители подростков: «Вырастешь - поймешь!», это кстати, слоган самой кинокомедии. 
Одним словом, сходите в ближайший кинотеатр, посмотрите фильм, и я вам обещаю, что в ком-то из героев стопроцентно узнаете себя. Хорошего кинопросмотра!  

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела НАМ ЭТО НРАВИТСЯ

11.11.2016
Фантастический триллер "Прибытие" вышел в прокат
Инопланетяне в киноленте показаны в новом свете.

11.11.2016
В Уфе «Мастер и Маргариту» покажут в театре-лабиринте
Зал «Колизео» «Огней Уфы» станет локацией для бала Сатаны.

11.11.2016
Уфимцы будут бороться за «Лучшую идею телепроекта России»
В финал «Тэфи-Региона» прошло два проекта, созданных уфимцами.

10.11.2016
Уфа будет претендовать на статус исторического поселения
С таким предложением выступили члены ОНФ в Башкирии.

09.11.2016
Про школьников из Башкирии, ходивших в школу с топором, сочинили песню
Ведущие федерального радио посвятили свою композицию детям из Бурзянского района.

09.11.2016
Кузнецовский затон в Уфе активно застраивается
Новый микрорайон порадует горожан комфортом.

08.11.2016
В Уфе две недели можно будет смотреть кино бесплатно
Сеть кинокомплексов «Планета Кино» объявила о старте акции.

08.11.2016
В 2017 году в Уфе мосты на проспекте Салавата Юлаева хотят превратить в арт-объекты
Уфимцы хотят провести в городе Фестиваль уличного искусства «Путепровод».

08.11.2016
ГТРК «Башкортостан» обновила свои телестудии
Программа «Доброе утро, республика» выходит в эфир в обновленном формате.

07.11.2016
В Уфе могут провести Первую лигу КВН
Организаторы ищут спонсоров для проведения этого мероприятия.

07.11.2016
В Стерлитамаке наградили пятиклассника, спасшего младенца
11-летний Ярослав Адоньев весной этого года спас годовалую девочку, выпавшую из окна.

07.11.2016
Уфимцы смогут бесплатно подтянуть свой английский с носителями языка
Поучаствовать в проекте смогут все желающие.

07.11.2016
ЖК «Четыре сезона» стал победителем международного архитектурного фестиваля
Жилой комплекс удостоился Серебряного знака в номинации «Многоквартирные жилые здания».

07.11.2016
В Уфе в третий раз пройдет благотворительная акция «Операция улыбка»
Местные врачи прооперируют детей с расщелинами губы и неба.

07.11.2016
В Уфе знаменитое немецкое трио выступит с национальным оркестром Башкирии
Концерт пройдет в государственном концертном зале «Башкортостан».

06.11.2016
6 ноября православные отмечают день иконы Божьей Матери "Всех скорбящих радость"
В регионе - три культовых объекта, посвященных этому образу

04.11.2016
БСТ объявил о старте телепроекта «100 имён Башкортостана»
Проект посвящен 100-летию образования республики.

03.11.2016
Уфимец Мурат Абдульманов презентовал клип певицы Николь
Композиция "Лети" уже затронула сердца многих поклонников.

5-Я КОЛОНКА

Публицист Шамиль Валеев считает нашумевшую историю в Бурзянском районе непреднамеренным, но долгожданным прорывом в пиаре республики.

ФОТОФАКТ
В центре Уфы готовятся к Новому году

© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"