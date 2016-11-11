«Хороший мальчик» вышел на широкий экран

Новый фильм вышел в российский прокат с 10 ноября.

Предпремьерный показ, состоявшийся в Уфе, в зале кинокомплекса «Мир кино», сразу же доказал - фильм замечательный. Зрители остались довольны увиденным, режиссер Оксана Карас и ее команда старались не зря. «Хороший мальчик», заявленный, как комедия, таким на самом деле и является, шутки уместные, юмор интеллектуальный, добрый, ненавязчивый, смеяться хочется от души.

Анонсируется фильм так: «Обычная, казалось бы, неделя из жизни ничем не примечательного школьника Коли Смирнова превращается в череду невероятных происшествий: Коля влюбляется в учительницу английского, кто-то поджигает школьную пристройку с новыми компьютерами, а папа Коли заявляет семье о необходимости отказа от ночного сна, из-за чего никому в доме не удается выспаться и собраться с мыслями. Вдобавок в самого Колю влюбляется дочка директора, старшеклассница Ксюша, решившая, что это именно он поджёг школу. Остаётся всего несколько дней до субботнего праздника школы, где должны встретиться все действующие лица этого водоворота событий, и теперь хорошему мальчику Коле необходимо успеть разобраться со своей личной жизнью, расследовать поджог и наладить взаимоотношения с родителями».

Актерский состав радует: Константин Хабенский, Татьяна Догилева, Михаил Ефремов и многие другие. Но, конечно, звезда всего фильма, его главный герой - это Семен Трескунов, который сыграл того самого подростка Колю Смирнова. Между прочим, Семен рос до своей роли целых пять лет! Да, да! Дело в том, что у режиссера Оксаны Карас задумка снять такую комедию про подростков возникла давно, и актер на главную роль сразу нашелся, но было тогда Семену 11 лет, и вот пока суть да дело - деньги искали, сценарий писали - Семен и подрос.

Не каждый фильм в нашей стране выстреливает даже при вложении больших денег - это факт, а «Хороший мальчик», на который потратили 54 миллиона рублей, в первую очередь интересен своим сюжетом, потому как никаких спецэффектов в фильме нет. Зато есть характеры, есть судьбы, есть переживания, страдания, есть много любви и счастья, есть тот самый позитив, которого порой так не хватает всем нам в обыденной жизни.

Кстати, это кино собрало множество призов, самым значимым из которых является Гран-при XXVII Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр». Также картина стала обладателем приза «Золотая ладья», заняв III место в зрительском конкурсе «Выборгский счет» в рамках XXIV Фестиваля российского кино «Окно в Европу».

Короче, фильм уже оценили и отметили кинокритики и профи из индустрии кино, а после пустили в широкий прокат, теперь уже на суд обычного зрителя.

Особенно хочется порекомендовать к просмотру данный фильм подросткам от 12 до 17 лет, в чьих бунтарских головах есть место разным мыслям и идеям, есть первые всполохи любви и уверенность в себе. А еще взрослым посмотреть не помешает и сопоставить с прожитыми годами фразу, которую так часто произносят родители подростков: «Вырастешь - поймешь!», это кстати, слоган самой кинокомедии.

Одним словом, сходите в ближайший кинотеатр, посмотрите фильм, и я вам обещаю, что в ком-то из героев стопроцентно узнаете себя. Хорошего кинопросмотра!